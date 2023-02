¡Confirmado el once titular del Liverpool! Jurgen Klopp partirá de inicio con Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Bajcetic, Henderson, Nuñez, Salah y Gakpo.

“¿ #LIVRMA TEAM NEWS ¿



Our line-up to face @realmadrid tonight in the #UCL last-16 first leg ¿“