Srdan Bajcetic: "Lo que ha pasado con Stefan ha sido inesperado"

Srdan Bajcetic, entrenador del Celta C y padre del futbolista del Liverpool Stefan Bajcetic, califica de "inesperado" el éxito que está cosechando su hijo en el club inglés. "Lo que ha pasado con Stefan los últimos meses ha sido inesperado", reconoce en una entrevista en RTVE. "Nadie pensaba que iba a tener los minutos que está teniendo", añade con orgullo este padre que desea que su hijo "siga los próximos meses en la misma línea". Además, aunque Stefan ha jugado siempre como central, también ha valorado cómo lo está haciendo como centrocampista, posición en la que lo está poniendo Júgen Klopp. "Leva jugando de mediocentro apenas un año. No se sabe dónde el fútbol te puede llevar". Por úlitmo, aunque está muy feliz del éxito de su hijo, pide precaución con él y con los jóvenes que triunfan en el fútbol: "No es fácil llegar, peor luego es más difícil mantenerse. Y cuando notan que no tienen la misma líena ascendente se vienen abajo y puede ser perjudicial para su carrera".