El técnico del Liverpool, Jürgen Klopp ha confirmado Virgil Van Dijk, central del Liverpool, volverá este fin de semana a los terrenos de juego y estará listo para enfrentarse el próximo martes al Real Madrid en los octavos de final de la Champions.

"Creo que Van Dijk está disponible, sí. Ayer estaba preparado y hoy, por lo que hemos visto en el entrenamiento, también, así que tomaremos una decisión en base a ello", dijo el técnico germano.

Van Dijk no juega desde principios de enero, cuando sufrió una lesión en los isquiotibiales que le ha hecho perderse los últimos siete partidos del Liverpool.

Klopp alaba al español Stefan Bajcetic

Klopp, preguntado por RTVE, ha tenido palabras de elogio para Stefan Bajcetic, jugador serbioespañol que juega como pivote y ha sido elegido jugador del mes en el Liverpool. El técnico ha dicho que es un "placer trabajar con él" y que es un jugador "muy inteligente".

Bajcetic, de 18 años, nació en Vigo y es hijo del exfutbolista del Celta Srdan Bajcetic: "Es un gran talento", dijo Klopp este viernes en rueda de prensa. "Es un jugador excelente y que está jugando muy bien. Es un placer trabajar con él. La mezcla de serbio y español es muy buena para el fútbol. Es muy inteligente".

00.36 min Klopp elogia al español Bajcetic, jugador del mes en el Liverpool

El alemán recordó la unión que tiene Bajcetic con Thiago Alcántara (hijo de Mazinho, leyenda del Celta) por la relación que tuvieron sus padres en la ciudad gallega.

"Su padre y el de Thiago jugaron juntos en el Celta de Vigo, así que Thiago le ha ayudado", añadió el técnico del Liverpool sobre el español, que ha sido titular en los tres últimos partidos ligueros del conjunto 'Red'.

"Por ahora no hay signos de que no esté preparado para jugar. ¿Cómo lo hará cuando haya tres partidos a la semana? No lo sé. Contra el Everton estuvo excepcional, no lo solo porque tenga 18 años, sino porque estuvo magnífico", apuntó. Esta temporada, Bajcetic ha disputado trece partidos con el primer equipo del Liverpool, en los que ha marcado un gol