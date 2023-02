Los equipos también se enfrentaron en la fase de grupos en 2014. El Madrid ganó en los dos encuentros: 0-3 en el primero doblete de Karim Benzema.

No es fácil elegir a los destacados del Real Madrid ante el Liverpool, porque todo el equipo funcionó de miedo. Isco parece otro jugador, sobre todo por su agresividad defensiva; James no para de mejorar y solo lleva unos meses en el Madrid. Y Benzema..... puede discutirse que no sea un nueve puro, pero es un futbolista magnífico.