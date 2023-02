El Al-Hilal ha llegado de rebote al Mundial de Clubes pero ya está en la final ante el Real Madrid tras haber ganado al Wydad Casablanca y al Flamengo. La AFC (Conferencia asiática de fútbol) aún no conoce a su ganador del torneo de 2022 ¡estando en 2023!

La presencia de un Mundial de fútbol en el continente asiático provocó el parón de la máxima competición de Asia y el Al-Hilal vuelve a ir (ya fue en enero de 2022) como representante de la conferencia asiática tras haber vencido la Champions League de la AFC de 2021. Esta participación ''de gratis'' le puede salir redonda al conjunto saudí, ya que está en su primera final en un Mundial de Clubes ante el Real Madrid.

Ni Juve, ni Milan, solo el Atlético ha podido ganar siendo un invitado

La Copa Intercontinental precedió al Mundial de Clubes y en sus 40 años existieron muchos casos en los que el equipo europeo no quiso participar en este torneo. Hasta seis equipos jugaron este torneo sin haber podido hacerse con la Copa de Europa el año anterior, y el balance fue de cinco derrotas y una victoria.

Tan solo el Atlético de Madrid en 1974, tras perder en el 120' la Copa de Europa frente al Bayern Múnich, pudo disputar este título como invitado tras la renuncia del conjunto bávaro y acabó levantándolo. Fue ante Indepndiente, y el conjunto colchonero tuvo que remontar el 1-0 de la ida en el Vicente Calderón. Irureta y Ayala fueron los encargados de marcar para certificar una remontada que valió un título intercontinental.

No fue el del Atlético el único caso de un subcampeón que jugaba la final Intercontinental, aúnque sí el único que logró la victoria. De hecho, al año siguiente el Bayern también puso trabas y por desacuerdo con Independiente en las fechas no se disputó.



También renunciaron a jugar en su momento el Ajax (1971 y 1973), el Liverpool (1977) y el Nottingham Forest (1979), pero sus respectivos sustitutos no tuvieron la misma suerte que el Atleti. Más extraño es el caso del Olympique de Marsella en 1993, ya que los franceses fueron suspendidos por el escándalo de la compra de partidos y en su lugar fue el Milán.