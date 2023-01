El técnico del Valencia, Gennaro Gattuso, ha salido a la rueda de prensa previa al partido de la Supercopa de España ante el Real Madrid (miércoles, 20:00h en RTVE.es) por un puesto en la gran final. El choque ante los blancos será un desafío inmenso para un equipo que no atraviesa un buen momento en la competición doméstica tras la derrota en casa ante el Cádiz.

"Ancelotti sabe que le respeto mucho" Primero, ha respondido a Ancelotti y esa posible mala relación entre ellos. "Él sabe que le respeto mucho y en este momento no tengo nada que hablar, es un problema solo de trabajo. Lo ha ganado todo, es el mejo entrenador del mundo y por mi parte personal, le tengo mucho respeto", puntualizaba. Ancelotti: "La relación con Gattuso no siempre ha sido buena, hemos tenido problemas personales" M.J. CALEYA

"No tenemos nada que perder" El equipo no llega en su mejor momento, pero el italiano cree que es una oportunidad. "No es un buen momento para nosotros tras dos derrotas ante Villarreal y Cádiz. Pero tenemos suerte de jugar este tipo de partidos. Tienen mucha calidad y jugadores que han ganado todo. Un equipazo. No tenemos nada que perder y debemos preparar bien el partido. Es una suerte.", decía con optimismo Gattuso. Sobre los fichajes, el técnico che ha señalado que se encuentran en proceso. "El club sabe lo que tenemos que hacer. En estos momentos estamos mirando jugadores para fichar y que vengan a aportar y jugar desde el primer minuto. No podemos esperar a un jugador sin ritmo. La prioridad son jugadores qu esten teniendo minutos. Estamos buscando un centrocampista". Marcos André es uno de los jugadores en duda y así lo ha confirmado."No se entrena con nosotros, ha trabajado en el gym, le molesta la rodilla, veremo mañana".

"Sí, tengo dudas" Asimismo, Gattuso ha mostrado también las dudas que han dejado en Liga. "Un entrenador cuando mira el partido contra el Cádiz es normal tener dudas, pero tenemos qe buscar soluciones. Es normal, un enrenador debe tener dudas y más coon el partido que hicimos. El Cádiz tiró dos veces, pero nosotros no hicimos nada. Si, tengo dudas", decía con rotundidad. Por último, el míster ha resaltado dos palabras imprescindibles para el partido: carácter y energia. "Tenemos una suerte, después de tres días tenemos la posibilidad de jugar con el Madrid. Hay que tener energía, ganas, darle la vuelta rápidamente a la situación. Tengo que convencer a mi equipo que podemos ganar. No tenemos nada que perder. Se puede con una buena mentalidad y energía", terminaba.

Gayá: "Puede ser un punto de inflexión para el resto de la temporada" El capitán y defensa del Valencia, José Luis Gayá, ha querido dar un mensaje de optimismo en rueda de prensa para el choque de semifinales ante el Real Madrid. "Tenemos que estar a nuestro mejor nivel para superar al Real Madrid. Aquí hay muchos aficionados blancos y tendremos que luchar contra ello", decía el español. "Vamos a intentar que el partido de mañana sea un punto de inflexión para el resto de la temporada. Venimos con dos derrotas y tenemos ganas de cambiar esta situación. Tenemos que salir a muerte, pero con la intención de ganarles y con la máxima ilusión para intentar jugar la final", aclaraba Gayá sobre las dudas previas por las derrotas ligueras.

"Merecemos más puntos de los que tenemos" Sobre eso mismo le han vuelto a preguntar en repetidas ocasiones. "Cuando vienes de dos derrotas, no es una situación fácil. En estos momentos que no están saliendo las cosas es cuando tenemos que estar más juntos que nunca y repasar lo que no estamos haciendo bien para mejorar. Merecemos más puntos de los que tenemos, pero esto es otra competición y venimos con mucha ilusión". Además, Gaya es uno de los pocos jugadores que siguen vistiendo la camiseta del Valencia y que se han enfrentado al Real Madrid en esta competición. "En aquella semifinal de 2020 recuerdo qu nos pasaron por encima, fueron muy superiores. No estuvimo a la altura del partido y el ambiente no fue el mejor. Nosotros vamos a luchar y estamos seguros de que no va a ser como la última vez. Vamos a dejarnos todo lo que tenemos", señalaba.