El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, está concentrado para que su equipo pueda ganar la Supercopa de España. Para ello, lo primero que deben hacer es ganar al Valencia en el partido de semifinales que tienen este miércoles.

En ese encuentro, 'Carletto' se reencontrará con Gennaro Gattuso con el que ha reconocido tener "problemas personales".

Preguntado por cómo era su relación con el técnico ché, con el que coincidió en el AC Milan, sorprendió al decir que no tenían una buena relación.

"Hemos pasado momentos muy bonitos, hemos ganado dos Champions, hemos pasado años que recordaré para siempre. Después, no siempre la relación ha sido buena. Hemos tenido problemas personales y no quiero hablar de esto", zanjó al respecto.

Asimismo, el italiano dijo no saber si Gattusso "ha aprendido de mí" pero elogió el juego de su rival: "Los equipos de Gattuso juegan muy intenso y tienen una identidad muy clara en el campo".

Ancelotti pide "concentración y sacrificio"

Además, el técnico blanco semostró preocupado tras la derrota en Villarreal y pidió a sus jugadores mayor "concentración y sacrificio" en el plano defensivo.

"El aspecto defensivo no es problema de calidad, es un problema de concentración y sacrificio. Se ha hablado del aspecto físico, pero hace años que paramos de hacer programaciones muy largas. No hay tiempo de descanso. Este bajón ha salido porque no hemos jugado bien", reconoció en rueda de prensa.

Ancelotti se mostró convencido de que sus jugadores superarán esa derrota: "Este bloque es sólido, compacto. Estoy convencido de que lo vamos a hacer".

Asimismo, defendió que el estado de forma de sus jugadores no responde a "que estén afectados por el Mundial". "Hay que mirar al próximo partido para ver cómo reacciona el equipo. Se trata de un examen muy importante", agregó.