Muere Pelé

El mensaje de Cafú es maravilloso: "Pelé nunca morirá... Pelé es eterno, Pelé es el rey, Pelé es único... quedará inmortalizado en cada gol magnífico, en cada momento de genialidad, pero principalmente en cada uno de los que nos inspiramos en él y su generacion Descansa en paz mi hermano".

“Pelé will never die... Pelé is eternal, Pelé is the king, Pelé is unique... he will be immortalised in every magnificent goal, in every moment of genius, but mainly in each one of us who were inspired by him and his generation. Rest in peace my brother ¿¿ pic.twitter.com/zx5SPUCZPq“