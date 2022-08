La española del Barça Alexia Putellas y el francés del Real Madrid Karim Benzema han sido elegidos como Mejor Jugadora y Mejor Jugador del Año de la UEFA, respectivamente.

Los dos han recibido sus premios en una gala celebrada en Estambul con motivo del sorteo de la fase de grupos de la Champions para la temporada entrante, 2022/2023.

Putellas, campeona de Liga y Copa con el Barcelona y finalista de la pasada edición de la Liga de Campeones ha vuelto a recibir este galardón como en 2021, año en el que también recibió el Balón de Oro.

La jugadora del club azulgrana firmó el curso más prolífico de su carrera después de marcar 34 goles y dar 19 asistencias en todas las competiciones oficiales de la temporada 2021/2022.

Con esos números, Putellas fue la máxima goleadora de la Liga de Campeones y de la Copa de la Reina (11 y 4 tantos, respectivamente) y se convirtió en la tercera mejor anotadora en Liga (18 tantos).

Pese a perder la final de la Liga de Campeones ante el Lyon, en la que marcó el único gol de su equipo, también fue elegida la mejor jugadora del torneo.

"Deseando volver a jugar"

Después, no pudo participar en la Eurocopa tras romperse el ligamento anterior cruzado de su rodilla izquierda durante un entrenamiento con la selección, lo que le mantiene de baja desde entonces y durante algunos meses más.

"Por desgracia no puedo hacer lo que más me gusta y es una motivación estar aquí. El año que viene, quizá sea complicado y estoy deseando jugar y entrenar para ejercer mi profesión, que es lo que más me gusta", ha dicho Alexia tras recibir el galardón.

Además, dijo que su momento más especial de la temporada fue cuando disputó dos partidos en el Camp Nou con el estadio lleno y con récord mundial de asistencia de público en una competición femenina de fútbol. "Agradezco al club conseguir un sueño, que es jugar en el Camp Nou lleno. Y aprovecho a todas mis compañeras, cuerpo técnico y trabajadores del club y la selección que me ayudan a seguir creciendo día a día. Por eso recojo este premio. Mi papel, no hago otra cosa que es hacer lo mejor que sé, jugar al fútbol, intentar hacer que la gente se emocione y estoy deseando volver a jugar", ha declarado.

Alexia ha superado en la votación final a la inglesa del Arsenal Beth Mead y a la alemana del Wolfsburgo Lena Oberdorf.

Por su parte, Benzema ha quedado por delante de los belgas Thibaut Courtois, portero del equipo blanco, y Kevin de Bruyne, centrocampista del Manchester City,

La pasada fue la mejor temporada de Benzema por números, coronada con la 14ª Copa de Europa para el Real Madrid. Sus 44 goles en 46 partidos entre la Liga (27 tantos), la Supercopa de España (2) y la Champions (15), de las que su equipo salió campeón de todos ellos con él como protagonista incontestable, hablan por sí solos del curso del internacional francés, que añade otros seis tantos con su selección a lo largo de diez encuentros durante la pasada campaña.

“Quiero agradecer a mi club, mi entrenador, mi presidente, mis compañeros... Sin todos ellos no podría estar aquí”, ha dicho Karim tras recibir este premio, en cuyo palmarés sucede a Jorginho, el medio centro internacional italiano del Chelsea.

“El mejor día de la Champions fue la vuelta contra el PSG, pudimos remontar gracias al apoyo de nuestra afición”, ha añadido el francés a preguntas de los conductores de la gala. “Ancelotti es el mejor entrenador del mundo, me da mucha confianza, es un gran profesional. Estoy contento de que sea mi entrenador”, ha añadido.