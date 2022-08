Giannis Antetokounmpo, la estrella de la selección griega de baloncesto y jugador franquicia de los Milwaukee Bucks tuvo la oportunidad de conocer al futbolista del Real Madrid, Vinicius júnior.

El internacional brasileño acudió al Wizink Center a ver el partido amistoso entre España y Grecia de preparación para el Eurobasket. Tras su finalización acudió a la zona de vestuarios a saludar a los jugadores del Real Madrid (Rudy Fernández, Sergio Llull y Juan Nuñez) y a continuación se vió con Anteto y sus hermanos (Thanasis y Kostas) para hacerse fotos e intercambiarse sendas camisetas firmadas con los siguientes lemas:

“For MVP! Antetokounmpo. The best. I’m your fan (Para el MVP Antetokounmpo. El mejor. Soy tu fan)”, escribió Vinicius, mientras que el pivot griego dedico con estas palabras: “To my guy Vini. The best player of the world (A mi colega Vini. El mejor jugador del mundo)”.

Anteto no jugó contra España debido a unas molestias en la rodilla, pero estuvo muy activo en el banquillo animando a sus compañeros de equipo.