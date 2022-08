Modric: "Estamos aquí para ganar"

El centrocampista del Real Madrid, Luka Modric, ha asegurado que tras un camino "difícil y muy bonito" en la Liga de Campeones esperan coronar su buen año conquistando este miércoles la Supercopa de Europa ante el Eintracht Frankfurt, y ha afirmado que están "preparados para hacer una buena temporada".

"La edad no importa"

Sobre su estado físico, señaló que se encuentra "bien" y que el hecho de que este año haya Mundial "no cambia nada". "No lo veo nada distinto. La edad no importa, importa lo que haces en el campo.", señalaba.

"Me siento muy bien jugando, hablo con el míster todos los días, sabe que me gusta jugar y me siento mejor jugando. Estoy a disposición del equipo para dar lo máximo. El hecho de que el Mundial esté en mitad de la temporada no cambia nada; tengo que entrenar bien", expuso.