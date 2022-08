Ancelotti: "Voy a poner al equipo que ganó la Champions"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha comparecido en rueda de prensa como previa de la gran final de la Supercopa de Europa que enfrentará al cuadro blanco con el ganador de la Europa League, el Eintracht de Frankfurt alemán. El adiestrador blanco se ha mostrado confiado con su equipo y tiene claro el once que partirá de inicio en el primer título de la temporada.

El italiano ha ensalzado las virtudes del conjunto germano y no se fía de la derrota en liga ante el Bayern. "No nos engaña el resultado del Eintracht, merecieron ganar la Europa League. Es un equipo dinámico, con intensidad y para ganar tenemos que luchar y pelear como siempre. Tenemos las condiciones para lograr este torneo y tenemos la ilusión de ganarlo. Queremos que este momento dulce continúe con este título."

"Rudiger y Tchouamèni aportan calidad y físico"

Asimismo, el ganador de cuatro Champions League ha dejado claro que van a por todas las competiciones. "Vamos a luchar por todas las competiciones. Es un reto enorme ganar todo, pero lo vamos a intentar. Ganar no lo sé, es complicado decirlo ahora. Hay plantillas muy buenas, pero la nuestra ha mejorado respecto al año pasado."

Sobre la singularidad de este torneo, Ancelotti ha expresado su ilusión por lograr este torneo. "Siempre es especial ganar trofeos, si ganamos me siento mejor. Las estadísticas no me importan y quiero disfrutar de mis jugadores".

También le han preguntado por la plantilla y las nuevas incorporaciones de Rudiger y Tchouaméni. "Hemos fichado dos jugadores que han mejorado la calidad técnica y física de la plantilla. Nos conocemos más ahora y la química se nota. Esta mezcla de jóvenes y veteranos es lo que hace que se logren los triunfos. Rudiger y Tchuameni aportan calidad y mas físico".