La Euroliga de baloncesto llega a sus últimas instancias con el Barcelona como principal dominador de la temporada y el Madrid con más sombras que luces. Quién ya no estará serán el Baskonia, que quedó noveno, y los equipos rusos, eliminados tras el comienzo de la guerra contra Ucrania. Una Euroliga extraña, con 28 jornadas en vez de 34, partidos invalidados ante los equipos rusos y que hasta las últimas semanas no ha sabido con precisión la situación real de los equipos.

(1) FC Barcelona - Bayern Múnich (8)

Uno de los clásicos del fútbol se cambia a la pista. El proyecto baloncestístico del equipo catalán no para de subir su apuesta y este año parece el idóneo para levantar su tercera Euroliga. Sarunas Jasikevicius ha encontrado escuderos de sobra para Nikola Mirotic y el montenegrino lo agradece. El ex-madridista Laprovittola o el recién llegado Dante Exum, quienes llegaron con la vitola de jugadores de rol, están siendo esenciales en el esquema barcelonista y suman más amenazas a las ya habidas la temporada pasada. Por el contrario, el héroe de la semifinal de la pasado Final Four, Corey Higgins, ha sufrido varios problemas que no le han dejado rendir a su mejor nivel, aunque podría estar de vuelta cuando estén en juego los títulos.

El FC Barcelona es muy favorito en esta eliminatoria por jugadores y resultados, aunque el Bayern Múnich ya demostró el peligro que tiene en las fases finales el año pasado, donde se quedó a escasos segundos de eliminar al Olimpia Milano y meterse en su primera Final Four. Cierto es que ha perdido a piezas clave como Baldwin (Baskonia) o Reynolds (Maccabi), pero sigue un núcleo de jugadores que ya repite cuartos de final. Además, sigue Andrea Trinchieri a los mandos del conjunto alemán, un entrenador capaz de sacar oro del caos y que puede complicar en cierta manera el sistema culé.

Los jugadores a vigilar del conjunto alemán son Valdimir Lucic, alero que el año pasado fue miembro del mejor quinteto de la Euroliga, Darrun Hilliard (13,8 puntos por partidos le contemplan) o Deshaun Thomas, exjugador del Barcelona.