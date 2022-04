Después de unos frenéticos días de 'play-in' donde Brooklyn Nets, Atlanta Hawks, Minnesota Timberwolves y New Orleans Pelicans han certificado su pase a los playoffs de la NBA, llega la verdadera lucha por el título. Dieciséis equipos clasificados, y posiblemente entre ocho y diez equipos tienen opciones serias de estar en la última ronda por el campeonato.

Esta temporada regular ha demostrado que las figuras no ganan tantos partidos, y los máximos favoritos al MVP como Nikola Jokic (Denver Nuggets), Stephen Curry (Golden Sattate Warriors), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) o Joel Embiid (Philadelphia 76ers) han sucumbido ante equipos más corales como Phoenix Suns, Memphis Grizzlies o Miami Heat. Eso no quiere decir que las estrellas no puedan dominar estos playoffs y hacerse con el anillo, pero es una lucha de clases más que interesante de ver.

Conferencia Oeste

(1) Phoenix Suns - New Orleans Pelicans (8) Los Phoenix Suns buscan su primer anillo después de la decepción del año pasado y el primer paso que tienen que dar es ante los últimos clasificados para los playoffs. Chris Paul, a las puertas de los 37 años, sigue siendo clave en estos Suns que juegan a su ritmo. Devin Booker sigue dando pasos de gigante para ser catalogado como estrella absoluta de la NBA y están rodeados de grandes complementos como Mikal Bridges o DeAndre Ayton. Son claramente favoritos con sus 64 victorias y 18 derrotas y la sensación de ser el equipo más en forma de la NBA. Sobre su defensa se basa un sistema que parece muy difícil de meter mano. En frente, unos New Orleans Pelicans que llegan con la moral alta tras su remontada ante Los Ángeles Clippers para meterse como octavo de la Conferencia Oeste. La llegada de CJ McColum desde Portland y la madurez de Brandon Ingram han hecho olvidar la lesión para toda la temporada de su gran promesa Zion Williamson. Pese a ello, sería un auténtico sorpresón que los Pelicans accediesen a la siguiente ronda.

(4) Dallas Mavericks - Utah Jazz (5) La eliminatoria depende en gran porcentaje de un nombre; Luka Doncic. Su lesión en el último partido de temporada regular asustó a todo el mundo y parece que su rotura en los abductores es más grave de lo que parece. Se perderá con total seguridad el primer partido que abre los playoffs y con ello gran parte de las opciones de los Mavs. Spencer Dinwiddie y Jalen Brunson intentarán suplir su baja, pero está claro que no tienen la magia ni el talento natural del esloveno. Los Jazz, constantes como en los últimos años pero faltos de una superestrella capaz de llevarlos al siguiente nivel, intentarán aprovechar la lesión de Doncic para certificar su clasificación a semifinales de conferencia. El paso adelante que sí ha dado Devin Booker no lo ha hecho Donovan Mitchell y eso Utah Jazz lo echa en falta. Un equipo con buenas piezas como Rudy Gobert, uno de los mejores defensores de la NBA, o Michael Conley. También será un momento para conocer la importancia real de Juancho Hernángomez en el esquema de los Jazz, ya que finalizó la temporada regular con minutos de calidad en la rotación. Una de las eliminatorias más abiertas sin duda, que sin la baja de Luka Doncic pondría un punto por delante a Dallas Mavericks, pero la solvencia de Utah Jazz puede volver a poner en jaque la primera aventura de Doncic más allá de la primera ronda de playoffs.

(2) Memphis Grizzlies - Minnesota Timberwolves (7) La gran sensación de la temporada medirá su valor real en los playoffs. El núcleo joven más divertido de la NBA con Ja Morant, Jaren Jackson Jr., Desmond Bane o el español Santi Aldama tiene su oportunidad de hacerse adulto y quién sabe si lograr el primer pase a las Finales para la franquicia de Memphis. Morant ya ha demostrado que es prácticamente imparable y el resto ha demostrado que sin Morant siguen siendo un equipo muy difícil de batir, por lo que el equipo que le quiera echar de playoffs tendrá que sudar tinta china. Santi Aldama: "Nadie nos esperaba tan arriba, vamos a competir por el anillo" RUBÉN HERAS En frente estará Anthony Edwards, otra de las estrellas del presente y del futuro que ya se presentó en sociedad ante Los Ángeles Clippers en el 'play-in'. Uno de los que decepcionó en ese partido fue Karl-Anthony Towns, pívot con una enorme clase y mano para tirar pero que en momentos complicados no suele echarse el equipo a la espalda. D'Angelo Russell también parece haber encontrado su espacio en este equipo, que sin ser igual de atractivo que los Grizzlies, ha conseguido entrar en playoffs de manera sorprendente dejando fuera a otras franquicias como los Clippers o los Lakers.

(3) Golden State Warriors - Denver Nuggets (6) El jugador que cambió el baloncesto a base de triples contra el MVP que raramente hace un sprint. Si alguna serie destaca por atractiva en el Oeste, es esta. Los Warriors han vuelto a recuperar la alegría con la vuelta de Klay Thompson tras dos años fuera por lesión y el nivel de Stephen Curry hasta su lesión. El 30 podrá disputar el primer partido de playoffs tras superar su lesión en el tobillo, por lo que los Warriors contarán con todo. Jordan Poole, candidato a jugador más mejorado, buscará su hueco en una rotación con muchos minutos reservados a Thompson y Curry. Draymond Green será el principal defensor de Jokic, máxima amenaza de los Nuggets. En el bando de Denver, parece un Jokic contra el mundo, como lo lleva siendo esta temporada. Las bajas de Jamal Murray y Michael Porter Jr. le dejan como única referencia ofensiva y su equipo depende única y exclusivamente de su efectividad para luchar por la victoria. Sus principales escuderos durante esta temporada han sido Aaron Gordon y Will Barton, jugadores de rol que han subido su nivel este año. Por el contrario, Facundo Campazzo va perdiendo protagonismo y ya casi no cuenta en los esquemas de Mike Malone. El emparejamiento que lo definirá será el de Draymond Green, mejor defensor de la NBA en 2017, contra Nikola Jokic, vigente MVP y máximo favorito para repetirlo en 2022.

Conferencia Este

(1) Miami Heat - Atlanta Hawks (8) El finalista en 2020 contra el finalista de conferencia de 2021. La Conferencia Este es tan volátil que la dinámica de cada equipo ha hecho varios altibajos en un camino tan corto. Pese a partir en la primera plaza del Este, posiblemente para nadie sea el máximo favorito, pero siempre es un equipo con un espíritu de campeón representado de la mejor manera por Jimmy Butler, Kyle Lowry o Erik Spoelstra, su entrenador. Un equipo veterano, con mucha experiencia, que sin hacer tanto ruido han ganado su conferencia y que tiene defensores de élite para parar la mayor amenaza de Atlanta Hawks, Trae Young. La temporada de la confirmación de los Hawks ha acabado siendo la temporada de las dudas. Después de estar cerca de las finales de la NBA el año pasado, parecía que estarían luchando por las primeras plazas del Este, pero mucho más lejos de la realidad, han sufrido y tuvieron que esperar al 'play-in' para colarse en la postemporada. La baja de Collins mermó a un equipo joven pero con pocos recambios, y su equipo lo nota. Llega a la eliminatoria contra Miami con Capela y Bogdanovic tocados y Young no parece suficiente como para superar al sistema de los Heat.

(4) Philadelphia 76ers - Toronto Raptors (5) Uno de los equipos con más cambios en los últimos tiempos busca cerrar una larga travesía por el desierto. Tras años perdiendo parecía que Embiid y Simmons traerían la victoria de nuevo a la ciudad de la fraternidad. Sin embargo Simmons tenía otros planes, exactamente los de negarse a jugar con la franquicia después de las feroces críticas hacia él tras perder ante Atlanta el año pasado. Después de medio año de guerra fría, con Simmons sin jugar pero en el equipo, saltaba la bomba. Harden aterrizaba en Philadelphia mientras que Simmons y Seth Curry llegaban a Brooklyn. El inicio de Harden fue inmejorable en los 76ers, pero su estrella se ha ido apagando. El que sigue siendo el farol que alumbra a la franquicia es Joel Embiid, quien este año ha sido el máximo anotador de la NBA con 30,6 puntos por partido. De él dependen gran parte de las opciones que tienen los 76ers de alcanzar la primera final en los últimos 20 años. Enfrente, estará Toronto, un equipo donde posiblemente su máxima estrella haya sido su entrenador, Nick Nurse. Ha potenciado a un equipo con Pascal Siakam y Fred van Vleet como estrellas y ha optimizado a jugadores como Gary Trent Jr. u OJ Anunoby. Si alguien puede desquiciar y encontrar una forma de detener a Embiid es Toronto, aunque Harden y las armas secundarias de Philadelphia tienen suficiente talento para aparecer en esos momentos. Los Raptors son un equipo similar a Miami, aunque en otro nivel inferior, ya que su estructura y sistema imperan por encima de los nombres y gracias a ello han quedado por encima de equipos como los Nets o los Bulls.

(2) Boston Celtics - Brooklyn Nets (7) La eliminatoria estrella de la primera ronda. Boston Celtics es un equipo que ha resucitado a mitad de temporada y pasó de estar luchando por el 'play-in' a quedarse muy cerca de la primera plaza del Este. Su transformación ha sido brutal y gran parte de ese mérito pertenece al entrenador Ime Udoka. Mejoraron de forma notoria en defensa mientras que en ataque Tatum y Brown subieron su nivel. La pieza diferencial, sin embargo, la encontraron en Robert Williams III. El pívot fue un factor clave durante la recuperación Celtic, aunque la lesión sufrido en marzo, que le hace perderse la primera ronda, dificulta las opciones de Boston. Pese a tener que pasar por 'play-in' y no dejar buenas sensaciones durante el año, una vez Durant e Irving ven los playoffs cerca, los Nets se vuelven peligrosos para cualquier equipo. Dejaron atrás su unión con Harden y ahora los dos buscarán demostrar que son el mejor dúo de la NBA, y que, una vez olvidado el tema de Irving con las vacunas ya solo piensan en baloncesto. Si Durant se quedó a unos centímetros de la gloria ante los Bucks jugando prácticamente solo el año pasado, con Irving las posibilidades suben. La ayuda de jugadores como Bruce Brown o Goran Dragic les puede llevar a un nivel que los Celtics no pueden seguir en cuanto a anotación. Los Nets apartan a Kyrie Irving por no vacunarse contra el coronavirus Los problemas extradeportivos de Irving no niegan la excelsa calidad del base de los Nets. Se encuentra en una situación parecida a la de su único anillo, cuando de la mano de LeBron James sorprendieron al mundo y acabaron con el reinado de los Warriors. Esta vez su compañero es Kevin Durant, nada mala compañía para volver a demostrar que sigue entre la élite del baloncesto.