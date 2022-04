En el apartado personal, Santi Aldama (11,3 minutos, 4,1 puntos y 2,7 rebotes) ha finalizado su primera liga regular en la NBA con altibajos, con fases de formación en la liga de desarrollo, donde firmó números muy destacados, y una presencia intermitente como 'rookie' en los Grizzlies: "Creo que la temporada ha sido buena, de menos a más y de mucho aprendizaje. He tenido la suerte de contar con minutos importantes en algunos partidos, y tengo ganas de seguir trabajando para ver dónde puedo llegar el próximo año".

El jugador español ha exprimido su pase por la 'G League': "Creo que ha sido excelente para mí, para coger más minutaje y aprender de los errores. La 'G League' no es como la NBA, obviamente, pero te da una idea y esas experiencias me han ayudado de cara a la temporada. Creo que es la línea de trabajo por la que hay que ir".

“WHAT!?!! Seconds winding down in the half... perfect time to throw down the alley �� @MAHDTHAGOD ➡️ @santialdama pic.twitter.com/HFvYbZahL0“