Santi Aldama, paso a paso hacia el sueño de la NBA

No es un paso habitual entre los jugadores españoles con su proyección. Aldama, que se dio a conocer internacionalmente en el Europeo sub-18, en el que conquistó el oro y fue elegido MVP, es uno de esos jugadores llamados a liderar en un futuro el baloncesto español. Pero él ha optado por mantener en Estados Unidos la línea iniciada en España con Canterbury: "conjugar estudios y baloncesto". Un camino que le fue bien en España y que, viendo los resultados, le está funcionando también en Loyola, donde cursa su segundo año de 'Business Management'.

“Our culture is built around pushing guys to be GREAT in everything they commit to doing. 1st in league in scoring, 1st in league in rebounding and has a 3.53 GPA. Santi excels in the true student-athlete experience!! #LoyolaGREAT https://t.co/tGRgNoxiKO“