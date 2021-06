Los Atlanta Hawks han dado la gran campanada y se han colado en la final de conferencia. Después de siete partidos donde la intensidad ha primado por encima del juego, los de Georgia han acabado venciendo la serie por 4-3 tras su victoria por 103-96 en el pabellón de los Philadelphia 76ers. Un partido que se decidió por detalles al final y en el que los Hawks mantuvieron la calma pese a no ser los favoritos. Trae Young, base de Atlanta, sigue liderando al equipo considerado como la sorpresa del año.

Ni Trae Young (5 de 23 en tiros) ni Tobias Harris (8 de 24) tuvieron su día pese a ser los jugadores con más minutos. Pese a ello, lo que suman en otros apartados como la dirección de juego en el caso del base de Atlanta o la defensa del alero de los Sixers hace que los más de 43 minutos que estuvieron en pista parecieran hasta poco. La otra gran estrella, Joel Embiid, jugó más de 40 minutos pese a tener desgarrado su menisco, y sus 31 puntos no fueron suficientes para ganar el partido y la serie, algo que generará un punto de inflexión en Philadelphia.

Punto de inflexión para Philadelphia

Philadelphia 76ers llegaba como el claro favorito a esta serie de semifinales de conferencia y la derrota se puede considerar como un fracaso. Doc Rivers, entrenador que llegó para cambiar la cara a este equipo, no ha sido capaz de mejorar al equipo en los playoffs y su figura será puesta en entredicho. Pero sin duda, el gran señalado es Ben Simmons. El australiano, número 1 del draft de 2016, no ha demostrado ser un jugador diferencial en ataque. Y no solo eso, su 33% en tiros libres en esta postemporada es la peor marca jamás registrada por un jugador con al menos 70 lanzamientos realizados.

Aunque sea de los mejores defensores de la liga, su nula capacidad de lanzamiento exterior y su miedo a lanzar y generar tiros (hasta Embiid le reprochó en la rueda de prensa no finalizar una jugada con menos de 3 minutos para el final) hacen que no sea un jugador clave en los esquemas de Doc Rivers, y muy posiblemente los Sixers rastreen el mercado para ver qué podrían obtener por él.