Récords y récord y más récords. Así se puede definir lo que ha sido esta serie final para Giannis Antetokounmpo. El griego, entre algodones después de la escalofriante lesión sufrida en el 4º partido frente a Atlanta, se puso el traje de Superman desde el tercer partido de la serie y nadie le pudo detener.

Su dominio ha venido en todas las áreas del campo. Y, además, ha dejado su truco más espectacular para el último partido. Después de ser criticado ferozmente por su poco acierto con los tiros libres, el 34 de los Bucks ha anotado 17 de 19 en el partido que le ha dado el segundo título de la NBA a Milwaukee.

“Giannis shot 17-19 on free throws tonight.



The highest mark of his playoff career (min 15 FTA) and the 3rd highest overall of his career.



Clutch. pic.twitter.com/PUaIjwUbkq“