La Euroliga de baloncesto ha confirmado este martes la expulsión de los equipos rusos de sus competiciones masculinas, que incluyen la del mismo nombre y la Eurocup, eliminando todos los resultados de los partidos de la temporada regular contra dichos conjuntos, ha informado el organismo en un comunicado. Es un paso más en las sanciones del ámbito deportivo contra Rusia por la invasión a Ucrania.

“ECA Shareholders Executive Board decision on the participation of Russian teams for the 2021-22 season“