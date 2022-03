El FC Barcelona no tiene rival. Aunque falten seis jornadas para que termine la Primera Iberdrola, el conjunto culé ha demostrado, un año más, la tremenda superioridad que tiene en la liga femenina española.

Ha ganado su tercera liga consecutiva sacándole 22 puntos de ventaja al segundo y 26, al tercero. Además, no ha tropezado en ninguno de sus encuentros y todos sus partidos se cuentan por victorias. 24 triunfos con 136 goles a favor y solo 6 en contra.

Son los números que reflejan la supremacía de este equipo. Un conjunto histórico, inolvidable, único… y que no parece haber tocado techo.

El año pasado, con su triplete de Liga, Copa y Champions, las azulgranas tocaron la gloria y se convirtieron en historia del Barcelona y del fútbol femenino español. Eran el primer equipo nacional que lograba esa gesta y se ponía a la altura de otros equipos femeninos como Arsenal, Olympique de Lyon, FFC Frankfurt y Wolfsburgo, los únicos que hasta entonces podía presumir de esos tres títulos en una temporada.

Un Barça que va a por todas

Pero lejos de conformarse con eso, este Barcelona quiere más y este año lo ha venido demostrando desde el inicio de la temporada.

Y es que las culés no solo están invictas en Liga, sino que también tienen pleno de victorias en todas las competiciones. Acumulan 33 triunfos en total ya que no conocen la derrota ni en Champions, ni en Copa, ni en Supercopa de España.

De hecho, se proclamaron campeonas de la Supercopa el pasado mes de enero, por lo que ahora, con la Liga ganada, ya tienen dos títulos en su haber. Es decir, que este FC Barcelona tiene en su mano superar al Barça del triplete del pasado curso.

Está claro que no será fácil, pero por juego, intensidad y ganas, es posible. Porque el equipo capitaneado por Alexia Putellas (Balón de Oro, The Best y mejor jugadora UEFA) no se cansa de ganar y tiene entre sus objetivos mejorar los registros del Barça de Lluís Cortés.

De momento, van por buen camino. En Champions están en cuartos de final donde tienen que medirse este mismo mes al Real Madrid, equipo al que este domingo le metieron una manita y que nunca ha ganado a las azulgrana.

En Copa de la Reina también andan por cuartos. Tienen un cruce complicado ante la Real Sociedad, y jugando a partido único en campo rival todo puede pasar, pero este Barça de Giráldez parece no tener techo y las dos veces que se han enfrentado a las ’txuri-urdin’ en Liga les han asestados sendas goleadas (el 8-1 y el 1-9).

Es más, con la Liga ya en el bolsillo, las jugadoras se marcan el reto de seguir ganando y terminar la temporada con pleno de victorias.

El año pasado casi lo consiguen. Solo tropezaron en la final de la Supercopa femenina que les ganó el Atlético. Ahora, sueñan con seguir con la dinámica de este curso y ganarlo todo de aquí a final de año. Un reto casi inalcanzable pero que si hay alguien que puede conseguir es este Barcelona de ensueño.