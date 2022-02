Pekín 2022

Te contamos también que la holandesa Irene Schouten, que acaba de ganar el oro en la Salida en Masa, es una de las triunfadoras de estos Juegos. Este de hoy es su tercer oro. Recordamos que también ganó en la prueba de 3.000 metros y 5.000 metros. Toda una campeona en patinaje de velocidad.

