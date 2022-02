Pekín 2022

El caso de la patinadora rusa Kamila Valieva va camino de convertise en un culebrón, después de que se haya conocido que la joven patinadora dio positivo por trimetazidina en un control antidopaje a finales del mes de diciembre. Así lo ha confirmado este viernes la ITA, la Agencia Internacional de Control

La trimetazidina es un medicamento para la angina de pecho, pero figura en la lista de sustancias prohibidas.

“#Beijing2022: The International Testing Agency (ITA) informs about the case of figure skater Kamila Valieva.



▶️ https://t.co/uOWDF2uyjB pic.twitter.com/K3aVF7W3mJ“