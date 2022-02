El patinaje artístico es el deporte más antiguo de los Juegos de invierno. Se disputó por primera vez en los Juegos Olímpicos de verano de Londres 1908 y posteriormente, en Chamonix 1924, se integró en el programa de los primeros Juegos Olímpicos de Invierno de la historia, donde ha estado presente siempre desde entonces, tanto en categoría masculina como femenina.

Los patinadores -individualmente o por parejas- ejecutan una coreografía con giros, saltos y piruetas al compás de una música. Las actuaciones se reparten en dos mangas y son puntuadas por unos jueces que valoran la interpretación artística, la sincronización con la música, la dificultad técnica, la perfección en la ejecución y la estética conjunta del ejercicio.

En Pekín 2022, los patinadores Laura Barquero y Marco Zandrón representarán a España en la categoría de parejas. Será la primera vez en la historia que una pareja de patinadores españoles compita en esta modalidad. También habrá representación nacional en la modalidad de danza sobre hielo, donde competirán Olivia Smart y Adrián Díaz.

