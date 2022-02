La masía siempre da razones para creer en ella. Cuando las cosas van en el camino correcto o cuando el barco zozobra, los jóvenes talentos de la cantera catalana aparecen para salvar al equipo. A los Araujo, Mingueza, Riqui Puig o Ansu Fati, asentados en la primera plantilla, se les han unido perlas extraordinarias como Gavi o Nico.

“���� Gavi (17) vs. Atletico Madrid:



☑️ 71 minutes

⚽️ 1 goal

�� 34/36 passes completed

✈️ 3/3 aerial duels won

�� 6 ball recoveries

�� 56 touches

�� 4-2 win



Gavi and Xavi’s recruits are starting to work well together at @FCBarcelona. pic.twitter.com/j0l7hZdorR“