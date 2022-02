La jornada 23 nos ha dejado goles, emoción… y polémica. La controversia en torno a la labor arbitral ha sido, una vez más, protagonista durante el fin de semana. En este caso, ha sido el Cádiz el conjunto que se ha visto salpicado por esta polémica. El equipo gaditano, que vio cómo el VAR era determinante en el trascendental duelo que disputó ante el Mallorca el pasado sábado, emitió un comunicado en su página web denunciando un trato injusto por parte del estamento arbitral, una carta abierta firmada por su presidente, Manuel Vizcaíno.

Ante la repercusión del comunicado, el presidente del Cádiz se pasó, en la noche de ayer, por Estudio Estadio para explicar todo lo acontecido en la actualidad gaditana de las últimas horas. “No, Rubiales no me ha contestado ni espero que me conteste”, contó Vizcaíno sobre la carta. “La hago pública porque creo que es la mejor manera de defender los derechos de un club, histórico, centenario, al que creo que se le está faltando el respeto. Creo que las decisiones están perjudicando gravemente. Yo creo que no hay criterio, la misma jugada se interpreta de diez formas distintas y nadie sabe ante la misma jugada lo que va a pasar. Si no se hubieran cometido esos errores creo que estaríamos fuera del descenso’’.

““Rubiales no me ha contestado ni espero que me conteste”“

Vizcaíno teme por la permanencia del Cádiz si se siguen perpetrando estas acciones y puso en entredicho a Rubiales y a la Federación. ‘’En el 99,9% estas situaciones no han sido penalti. En la Federación, Rubiales se jactaba de decir que estaban arreglando el tema arbitral, el tema del VAR, el tema de que la tecnología sirviera para ayudar y no para entorpecer. Por esa falta de criterio y por esos errores el Cádiz ahora mismo tiene menos puntos de los que debería tener’’.

No solo está molesto por la actuación arbitral sino también con el comportamiento de Rubiales. El presidente cadista consideró que era mejor tratar con él cuando estaba en la AFE. ‘’Era más directo, era más llano, era una persona con la que se podía hablar, tratar, negociar… Ahora lo veo dictatorial, lo veo alejado del mundo real del fútbol de la calle que en definitiva representa el 95% de los clubes’’.

Además, apuntó que, como presidente de la Federación, tendría que abordar el problema cuanto antes. ‘’Él es el presidente de la Federación, yo soy el presidente del Cádiz. Hago lo que creo que tengo que hacer por respeto a mi afición, a mi cuerpo técnico y por respeto a mis jugadores; el Cádiz se merece ese respeto que, de momento, no estamos teniendo por parte de la Federación. Cuando algo en el Cádiz va mal, yo tomo decisiones para que vayan mejor y él, en un momento crítico en la utilización de la tecnología VAR -dicho por todos-, debería tomar las decisiones que tiene que tomar. Pero que lo arregle’’.

““No estamos teniendo ese respeto por parte de la Federación”“

El presidente incidió en el criterio arbitral a la hora de señalar las penas máximas: “Si el criterio a partir de ahora es que los penaltis se piten como en el Mallorca-Cádiz, habrá treinta o cuarenta penaltis, pero que los haya para todo el mundo. La interpretación de los penaltis que pitaron en contra del Cádiz, esta temporada, en el 99% de los casos no ha sido penalti, pero para el Cádiz, sí.”

Y confiesa: ‘’nos sentimos absolutamente indefensos. Nosotros lo único que podemos hacer es alzar la voz, hacerlo públicamente para a ver si por lo menos espabilan y a partir de ahora no se cometan esos errores que para nosotros pueden ser fatales. Los jugadores dicen que es indignante, que siempre sale cruz en las decisiones que se refieren al Cádiz porque ante situaciones absolutamente iguales, a nosotros, no nos toca cara, nos cuesta puntos y esos puntos, el descenso’’.

Cabe recordar que en febrero de 2021, el propio Vizcaíno ya fue sancionado por sus críticas hacia los árbitros. “Si nos quieren mandar a segunda, que nos lo digan ya”, fueron algunas de las palabras que, en una carta abierta como la del pasado sábado, profirió el presidente cadista.