El Ajax de Ámsterdam ha cesado este domingo al director deportivo del club de fútbol, Marc Overmars, por "una serie de mensajes inapropiados enviados a varias compañeras durante un periodo prolongado de tiempo", según ha informado en un comunicado.

En unas declaraciones recogidas en la web del conjunto neerlandés, Overmars, ha pedido disculpas y ha asegurado sentirse "avergonzado". "La semana pasada me enfrenté a informes sobre mi comportamiento y cómo habían afectado a otros. Desafortunadamente, no me di cuenta de la línea que estaba atravesando, pero eso me ha quedado claro en los últimos días. Sentí una enorme presión. Pido disculpas", ha explicado.

El ahora exdirector ha añadido que, para alguien en su posición, "este comportamiento es inaceptable. Ahora lo veo también. Pero es demasiado tarde. No veo otra opción que dejar el Ajax. También tiene impacto en mi situación privada. Por eso pido a todos que nos dejen solo a mí y a mi familia".

El exjugador del Ajax, Arsenal y Barcelona era el responsable de los traspasos, del scouting y del funcionamiento de la cantera, de la que estaba a cargo desde el verano de 2012.

