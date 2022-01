Virginia Torrecilla, jugadora del Atlético de Madrid femenino, fue la protagonista de la Supercopa femenina que ganó el Barça este domingo. A pesar de que su equipo perdió por 7-0 la final, ella es la aútentica vencedora del choque pues pudo volver a los terrenos de juego y sentirse futbolistas después de casi dos años y tras superar un cáncer.

Torrecilla, que fue operada en mayo de 2020 de un tumor cerebral, llevaba 683 días sin jugar un partido de fútbol y en el minuto 85 entró al campo en sustitución de Silvia Meseguer.

En ese momento, con el público en pie, recició una gran ovación y vio como Amanda Sampedro, capitana del Atlético, le cedió el honor de portar el brazalete.

Además, tras acabar el encuentro, recibió otro bonito homenaje por parte de las jugadoras del Barcelona. Las Supercampeonas que acababan de ganar lo primero que hicieron fue ir a por la mallorquina y mantenarla porque, aunque el trofeo fue para las azulgrana, Torrecilla ganó algo más importante: la batalla por la vida.

Dos años luchando por volver a jugar

Y es que esos minutos que jugó este domingo Torrecilla son más que simbólicos, sobre todo si tenemos en cuenta que a la jugadora rojiblanca le dijeron que no volvería a jugar al fútbol.

“�� Virginia Torrecilla ha vuelto a jugar dos años después tras superar un cáncer y ha hablado tras la final de la #supercopafemenina.



��️ ''Después de mi enfermedad me quedo con las personas, y las personas no tienen escudo''



��@somosfutfempic.twitter.com/Bf8Nz6KXN3“ — RTVE Deportes (@deportes_rtve) January 23, 2022

"Me he emocionado solo de pensarlo. Estoy muy contenta, muy feliz, esto es un premio para mí independientemente del resultado. Que yo regrese después de tanto tiempo para el club es una victoria muy importante. Tras dos años de entrenamientos, de quimios, de radios, de enfermedad... estoy aquí y es lo más importante de todo", dijo Torrecilla en rueda de prensa.

“Un día me dijeron que no volvería a jugar a fútbol profesional“

"Un día me dijeron que no volvería a jugar a fútbol profesional. Después de casi dos años estoy aquí, redebutando contra el Barcelona. Me quedo con las personas, que no tienen que ver con el escudo y los colores, lo hemos visto ahora. Después de ganar, lo primero que han hecho las jugadoras del Barça ha sido mantearme antes de celebrar nada", comentó.