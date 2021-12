El Madrid no logra romper el muro del Cádiz

Ficha técnica: 0 - Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Militao, Alaba, Mendy (Nacho, m.83); Casemiro, Kroos, Valverde (Jovic, m.70); Vinicius, Hazard y Benzema. 0 - Cádiz: Ledesma; Akapo, Fali, Cala, Espino; Alarcón (Marcos Mauro, m.90+3), Jonsson (Bastida, m.85); Alejo (Chapela, m.70), Álex Fernández; Sobrino y Lozano (Negredo, m.46). Árbitro: Jaime Latre (Comité Aragonés) amonestó a Casemiro (m.26) por parte del Real Madrid y a Cala (m.64) en el Cádiz. Incidencias: Partido de la decimoctava jornada de LaLiga Santander disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante 38.818 espectadores.

El Real Madrid empata ante el Cádiz sin goles (0-0) en partido de la jornada 18 de LaLiga disputado en el Santiago Bernabéu. Un encuentro que ya fue noticia días antes por el brote de positivos por coronavirus que afectó a varios miembros de la plantilla del conjunto blanco. El liderato no corría peligro, pero se recorta dos puntos.

El conjunto gaditano logra un resultado histórico que no conseguía desde 1992 en el Bernabéu, aunque la temporada pasada sí que encontró la victoria pero fue en Valdebebas. Los andaluces dejan la racha de victorias del Madrid en diez seguidas.

El encuentro suponía el regreso a la titularidad del belga Eden Hazard en el Madrid. Un regreso anunciado por el técnico, Carlo Ancelotti, el día anterior y forzado por el brote de COVID-19 en la primera plantilla merengue.

Entre otros afectó a Marco Asensio y Rodrygo Goes, por delante del belga en el extremo. También afectó a Luka Modric, una baja bastante más sensible, que dejó su lugar en el once a Fede Valverde.

Entre la ausencia de Modric en la creación y las líneas tan juntas del Cádiz en su propia mitad de campo, al Madrid le costaba encontrar espacios.

Hazard se movía por el centro entre líneas y los laterales buscaban rematadores con centros desde las bandas. El disparo desde fuera también se antojaba como recurso y lo probó Valverde con un gran derechazo que paró Ledesma. La mejor y tardó 22 minutos en llegar.

Pero poco más hubo en la primera parte, porque los de Álvaro Cervera mantuvieron a raya al ataque Madrid y lograron contener sus llegadas. Solo tuvieron que lamentar la pérdida por lesión del 'Choco' Lozano, aunque eso les permitió acortar algo más el primer tiempo.

Se preparaba para salir Osmajic, pero Cervera prefirió parar el cambio y esperar a que se reanudase el partido en la segunda parte. Se lo pensó mejor el técnico cadista y fue un viejo conocido de la afición merengue como Negredo el que salió en su lugar.