Los octavos de final de la Champions League enfrentarán al Real Madrid con el París Saint-Germain; al Manchester United con el Atlético de Madrid; y a la Juventus con el Villarreal. Así lo ha decidido un polémico sorteo que tuvo que ser repetido por un error técnico. Las eliminatorias comenzarán en febrero de 2022.

El sorteo, celebrado en la sede de la UEFA de Nyon este lunes, tuvo que ser repetido por un error técnico a la hora de emparejar a los rivales precisamente de Villarreal y Atlético. En ese primer intento salieron Benfica, Bayern Múnich y Manchester City como rivales.

“As a result of this, the draw has been declared void and will be entirely redone at 1500 CET.“