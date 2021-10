Pau Gasol, llamando a las puertas del olimpo

Día uno después de Pau Gasol. Retirado el jugador, nace la leyenda. El unánime reconocimiento del mundo del deporte ante la figura del ya exjugador de Sant Boi convierte a Gasol en un mito viviente del baloncesto global y seguirá rompiendo barreras inimaginables como hizo durante toda su carrera.

La primera fue anunciada por la dueña y presidenta de Los Ángeles Lakers, Jeanie Buss, al confirmar que la camiseta del 16 de Pau Gasol será retirada y colgará del techo del Staples Center junto a las de su amigo Kobe Bryant y de otros jugadores legendarios como 'Magic' Johnson, Kareem Abdul-Jabbar o Wilt Chamberlain.

“It was never a matter of IF we will retire #16 but WHEN. Congratulations on your retirement @paugasol ���� #StayTuned #LakersLove https://t.co/CMJ5BJBl1O“