La selección francesa masculina de fútbol atraviesa un momento delicado. El equipo de Didier Deschamps encadena cinco empates seguidos, entre ellos el de Suiza en la pasada Eurocopa. La vigente campeona mundial sigue sin sobreponerse de ese batacazo y se puede complicar su pase directo como primera de grupo al Mundial de Qatar 2022 si Finlandia, segunda a cuatro puntos y dos partidos menos, les gana este martes.

Los bleus han empezado perdiendo en los cinco envites. Una estadística que evidencia la crisis del conjunto galo. La sequía de Kylian Mbappé, que lleva 10 partidos oficiales sin marcar con su selección, el cambio de sistema (del 4-2-3-1 del Mundial al 4-3-3 actual) o la nula solidez defensiva (ocho goles encajados en cinco encuentros) son los principales apuntes de una Francia desilusionante.

Desde su vuelta, el delantero del Real Madrid ha disputado cinco partidos oficiales. En los cinco 'pinchazos', el ex del Lyon ha hecho cuatro goles, promediando cerca de un tanto por encuentro (0,80%), haciendo sendos dobletes ante Portugal y Suiza en la máxima competición continental de selecciones.

Benzema no es suficiente

El 4-3-3 no termina de funcionar

Francia conquistó su segundo Mundial con un 4-2-3-1 que aportaba un potencial ofensivo (14 goles) y una solidez defensiva (seis tantos en siete partidos: media de 0,86 dianas encajadas). Tras el retorno de Benzema, Deschamps ha optado con mayor frecuencia por el 4-3-3. Un sistema táctico que no está funcionando cómo se esperaba.

Del once mundialista al actual, el entrenador francés mantiene el bloque con seis futbolistas: Lloris en portería, Varane en defensa, Pogba y Kanté en el mediocampo y Mbappé y Griezmann en ataque. Pavard y Lucas Hernández ya no tienen asegurada la titularidad mientras que Umtiti claramente se ha visto relegado por Kimpembe; en la sala de máquinas Tolisso suele ocupar el espacio de Matuidi y Giroud ya no es titular como delantero centro porque Benzema le ha quitado el puesto.