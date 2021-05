Desde entonces, Deschamps le apartó en favor del "equilibrio y la armonía" del grupo, a pesar de que el atacante merengue se había destacado con su club, conquistando tres Ligas de Campeones seguidas (2016, 2017 y 2018). Por su parte, el jugadr, de origen argelino, llegó a acusar a Deschamps de haber cedido a las "presiones de una parte de la Francia racista", recuerda Efe.

Después de una larga instrucción, en marzo por fin se fijó la vista oral para el juicio a Benzema y otros cuatro acusados para el próximo mes de octubre, en el que el madridista se enfrenta a una petición de cinco años de prisión.

En su comparecencia de prensa, Deschamps ha contado que ha tenido recientemente "una larga charla" con Benzema antes de tomar la decisión de convocarlo. "No tengo la capacidad, ni yo, ni Karim, de regresar al pasado. Lo más importante es el hoy y el mañana. Hemos cumplido etapas muy importantes, en las que hemos charlado mucho. Luego ha habido una gran reflexión sobre muchas cosas para llegar a esta decisión", ha añadido citado por la misma agencia, tras negarse a revelar "ni una palabra" de su conversación con el jugador.

“Tellement fier de ce retour en équipe de France et de la confiance que l’on m’accorde. Merci à ma famille, mes amis, mon club, à vous... et à tous ceux qui m’ont toujours soutenu et me donnent de la force au quotidien ���� #AllezLesBleus #Euro2021 #Blessed #AlHamdullilah pic.twitter.com/b8PJj1BATm“