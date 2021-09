El delantero del Manchester United y de la selección inglesa, Marcus Rashford, es uno de esos jugadores cuya figura trasciende del terreno de juego. El goleador es un futbolista atípico, muy comprometido con la filantropía para luchar contra lo que él ha llamado la "pandemia de hambre infantil".

“This pandemic is far from over for millions of households and we need your help to #ENDCHILDFOODPOVERTY. No child in the UK should be going to bed hungry.



Click the link and #WRITENOW to your local MP to pledge your support.https://t.co/iuiALaanlx pic.twitter.com/efjDjKD1OA“ — Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) September 6, 2021

“Sé lo que es tener hambre“

Rashford no olvida sus orígenes, una infancia humilde en Wythenshawe, un suburbio del sur de Manchester. "Sé lo que es tener hambre", dijo en una entrevista a la BBC. Su madre, Melanie Maynard, tuvo que pluriemplearse para criar sola a Marcus y sus cuatro hermanos. Como también comentaba Diego Armando Maradona en un documental, su madre fingía no tener hambre para alimentar mejor a su familia.

Desde octubre de 2019, cuando colaboró en la campaña In the Box para entregar a personas sin hogar alimentos de primera necesidad en el periodo navideño. Él mismo, acompañado de su madre, fue a repartirlos y también envió a varios orfanatos en el país de origen de su abuela, la isla de San Cristóbal.

No ha parado de utilizar sus redes sociales y su imagen para liderar todo tipo de campañas, concienciar y recaudar fondos para acciones solidarias. Con el confinamiento en el Reino Unido por la pandemia de COVID-19, comenzó su colaboración con la organización benéfica FareShare. Primero para entregar comidas a los que ya no la recibían de forma gratuita en el colegio en el área de Greater Manchester.

Pero como le pasó con su primero campaña solidaria, no quedó satisfecho con el alcance, quería más. Participó en una iniciativa para recaudar fondos para proporcionar alimentos a niños de todo el Reino Unido. Consiguieron 20 millones de libras para que recibieran comidas escolares gratuitas.

Posteriormente, presionó con una carta al gobierno británico para que pusiera fin al hambre y la pobreza infantil. También la promovió en redes bajo el lema #maketheuturn (haz el giro). Su capacidad de influencia quedó patente cuando un día después, el gobierno anunciaba la extensión de las comidas escolares gratuitas durante las vacaciones de verano. Unas comidas que él mismo reconoce que fueron un "salvavidas" para su familia.

Rashford comentó en Twitter su sorpresa: "Ni siquiera sé qué decir. Solo contemplar lo que podemos hacer cuando nos unimos. ESTO es Inglaterra en 2020".

“I don’t even know what to say.

Just look at what we can do when we come together, THIS is England in 2020.“ — Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) June 16, 2020

Creó un Grupo de Trabajo sobre Pobreza Alimentaria Infantil en colaboración con tiendas de alimentación, fabricantes, distribuidores y organizaciones benéficas. Consiguió más de 300.000 firmas en una semana para acabar con el hambre infantil, alcanzando el mínimo necesario (100.000) para que fuera considerada en el Parlamento en menos de diez horas.

“4.4 million people including 2.7 million children. The reality of food insecurity in the UK over the last 6 months.



Food banks such as @FareShareUK and @TrussellTrust remain under immense pressure to support the local communities with vital access to food… (1) pic.twitter.com/rz3KtJTE2N“ — Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) August 30, 2021

Pero la extensión de las comidas escolares gratuitas fue rechazada por la mayoría de la Cámara. El jugador del Manchester United acusó a quienes votaron en contra de carecer de humanidad. Lejos de rendirse, consiguió a través de twitter que más de 1.200 empresas se unieran para ofrecer comidas gratis a familias vulnerables gracias a que las donaciones y las firmas (superaron el millón) de su petición crecieron exponiencialmente tras el rechazo del Parlamento.

Finalmente, se anunció el pasado noviembre que el gobierno proporcionaría una financiación de cerca de 400 millones de libras el siguiente año para gasto de alimentos y facturas de familias pobres.

"Todo el país apoyó a la selección inglesa este verano, así que pongamos estas cifras en términos futbolísticos: Puedes llenar 27 estadios como Wembley con los 2,5 millones de niños que sufren para saber si podrán comer hoy", ha comentado el delantero de Inglaterra.

Se ha pronunciado cuando una encuesta de la Food Foundation sobre 6.490 hogares, un 15% ha experimentado inseguridad con respecto a los alimentos en los últimos seis meses. Los datos mostraron que era un 27% más alto que antes de la pandemia de coronavirus, cuando Rashford comenzó su campaña contra el hambre.

“3. And when you head to the fridge to grab the milk, stop and recognise that parents of at least 200,000 children across the country this morning are waking up to empty shelving #maketheuturn“ — Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) June 16, 2020

Su objetivo es ampliar las comidas escolares gratuitas a todos los niños de entre 7 y 18 años en todos los hogares que ganan 20,000 libras o menos y a los niños indocumentados o que viven en hogares de inbmigrantes sin recursos públicos. También a todos los hogares con mujeres embarazadas o niños menores de cinco años.

Comprometido con campañas de salario mínimo universal y alfabetización Rashford llegó a conversar con el ministro de Hacienda y la secretaria de Estado de Trabajo y Pensiones, a quienes había criticado, para tratar la subida del salario mínimo universal en Reino Unido. El jugador se asoció con la editora Macmillan para lanzar un club de lectura para ayudar a los niños vulnerables y desfavorecidos, con la intención de distribuir gratuitamente 50.000 libros. Dijo que la lectura no debería ser algo para lo que una familia debería tener un presupuesto. Lanzó un libro motivacional para niños titulado "Eres un campeón".