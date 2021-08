El Real Madrid se ha impuesto por la mínima al Real Betis (0-1) en la tercera jornada de LaLiga gracias al solitario tanto de Dani Carvajal, que volvía a jugar cuatro meses después en un encuentro disputado este sábado en el Estadio Benito Villamarín.

En un primer tiempo de más a menos, el cuadro de Carlo Ancelotti fue muy superior en el segundo periodo y su sometimiento tuvo premio con el tanto del lateral español en el 61'. En el último suspiro, Montoya tuvo el empate pero Courtois fue providencial adivinando las intenciones del ex del Barcelona. Primer partido liguero que el combinado blanco dejaba la portería a cero.

[Consulta los resultados de la tercera jornada y la clasificación de LaLiga en RTVE.es]

Gracias a esta victoria, el conjunto blanco se coloca como líder provisional del campeonato doméstico con siete puntos, los mismos que el Sevilla, el Valencia y el Mallorca.

El equipo andaluz se stiúa en el decimocuarto puesto con dos puntos. Además, el técnico chileno Manuel Pellegrini continúa con su estadística negativa con el Madrid, ya que solo ha ganado tres partidos de los 23 que ha disputado contra su exequipo.

Primera mitad de más a menos

Carvajal, Miguel Gutíerrez y Vinicius eran las novedades del Real Madrid. Los de Ancelotti fueron superiores al principio del primer periodo. El más enchufado continuaba siendo el extremo brasileño, que de una galopada suya nació la primera ocasión del conjunto blanco. 'Vini' combinó con Benzema, se marchó de Montoya y su centro lo recogió el delantero francés cuyo disparo raso se fue cerca del palo izquierdo de Rui Silva (minuto 5).

En la segunda ocasión visitante, Militao culminó una jugada en el área chica y su volea con su pierna mala se marchó directo a las manos del guardameta portugués en el 7'.

Poco a poco, el Betis se sacudía el sometimiento del Real Madrid. Fekir protagonizó la primera jugada de gol con una falta lejana muy escorada que obligó a Courtois a despejarlo al saque de esquina (minuto 11).

El equipo de Ancelotti ya no tenía tanto tiempo el cuero y pasaba a ser dominado por el cuadro de Pellegrini. Ambos equipos, al no generar oportunidades claras, probaban fortuna con lanzamientos alejados. El tiro de Guido Rodríguez, que también volvía al once, no sorprendió al meta belga, pero sí el centrochut de Sergio Canales desde el costado izquierdo que tocó la red (minuto 36).

El centro del campo del combinado blanco estaba siendo impreciso y jugaba a un ritmo lento. Fede Valverde, recientemente renovado hasta 2027, rompió líneas con su conducción para asistir a Carvajal y el centro picado del lateral español lo mandó Rui Silva a saque de esquina.

Juanmi, otra novedad junto al 'repescado' Pezzella en el once, tuvo la última ocasión manifiesta de gol que finalizó con un disparo raso tras un gran control orientado al pase largo de Canales. El final del primer tiempo fue bronco, ya que Hernández Hernández sacó cuatro cartulinas amarillas en los últimos cinco minutos de la primera parte.