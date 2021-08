El Barcelona no sólo pierde a Messi: patrocinadores, inversores, publicidad y marcas, en el aire

Una de las grandes incógnitas del club es el contrato con Rakuten. El 30 de junio de 2022 finaliza el contrato con el patrocinador principal de la camiseta que este curso pagará 30 millones más variables. La intención del Barça era regresar a los valores prepandemia, que se situaban en los 55 millones como mínimo, a partir de la temporada 2022-2023. Sin embargo, con la situación actual, los datos pueden variar y complicar la renovación de la marca. Las negociaciones están abiertas con la marca japonesa, que patrocina al club desde 2017, pero el Barça está dispuesto a escuchar otras ofertas.

En cuanto al patrocinador textil, la preocupación principal es Nike. La marca encargada de confeccionar la indumentaria del Barcelona, ha puesto como fecha límite el mes de octubre para conocer el que será el nuevo patrocinador principal de la camiseta a partir de julio de 2022. Además, Messi tiene unos 245 millones de seguidores en Instagram por los casi 100 que maneja el club. Este dato sirve como ejemplo para conocer el alcance del argentino a nivel mundial. De cada 10 camisetas que se vendían, 8 eran de Messi por lo que se prevén pérdidas de entre 20 y 30 millones en este sentido.

“Lionel Messi became the 1st player in soccer history to score in 15 consecutive @ChampionsLeague seasons, in @FCBarcelona's win vs @slavia_eng. It was also great for the sponsors with @Rakuten netting $154k and @Nike scoring $95k in #mediavalue from #Messi’s Instagram post alone! pic.twitter.com/YXEqafgSPA“