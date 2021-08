Tsimanouskaya se encuentra en el aeropuerto Haneda de Tokio custodiada por agentes japoneses. El COI ha dicho que un miembro del comité organizador la acompaña y que les ha dicho que ahora se siente "segura".

“The IOC and Tokyo 2020 have spoken to Krystsina Tsymanouskaya directly tonight. She is with the authorities at Haneda airport and is currently accompanied by a staff member of Tokyo 2020. She has told us that she feels safe. /1“