Brutal. Con esta palabra se define todo lo que he vivido junto a Alberto. Lo conocí cuando yo tan solo era un niño, pues él es doce años mayor que yo. Yo me estaba iniciando en el tiro al plato y cuando iba a entrenar al campo de tiro de su padre, Las Acacias, él venía a hablarme y a bromear conmigo.

Yo no sabía muy bien ni qué decirle, ver a tu ídolo que está bromeando contigo es muy grande. Poco a poco empecé a introducirme más en este maravilloso deporte y cogiendo más confianza con Alberto. En la segunda competición nacional a la que asistí en mi vida, en Toledo concretamente, me crucé con Alberto en un momento de la competición y me dijo que me encarara la escopeta para ver cómo me quedaba. Rápidamente vio que tenía mal colocada la culata y me la ajustó. En la siguiente serie hice el primer 25 de mi vida con tan solo 14 años en una competición nacional y después de haberme ajustado la culata mi ídolo.

Poco a poco fue creciendo nuestra relación y viviendo más momentos juntos. Yo aprendía mucho de él tanto en el tiro como en la vida. Con 17 años entré en el equipo nacional y empecé a viajar por muchos países para representar a España en la categoría junior (menores de 21 años). En muchos de estos viajes coincidía con Alberto, que iba representando a España en la categoría absoluta.

[¿Qué sabes de Alberto Fernández?]

Siempre me hizo sentir genial estando atento de mí, ayudándome en todo lo que podía y haciéndome estos viajes muy divertidos. Ya no éramos solo conocidos del tiro, ni amigos del tiro, empezamos a ser amigos de la vida en general y a vernos también fuera de los campos de tiro.

En el 2015, aunque yo seguía siendo junior, conseguí salir a luchar por una plaza olímpica en la categoría senior en Emiratos Árabes. ¿Junto a quién viaje para luchar por esa plaza? Junto a Alberto, y ambos nos quedamos muy cerca de conseguirlo. Él la conseguiría más tarde en otra competición en Eslovenia en la que yo competí como junior. Pude ver en primera persona y apoyándole a dos metros cómo consiguió su clasificación para los Juegos Olímpicos de Rio 2016. Evidentemente, la celebración fue tremenda y la amistad no paraba de crecer.