Pablo Sarabia ha vuelto a la selección española de fútbol a tiempo para disputar la Eurocopa, y lo hace además en una ciudad donde tiene muy buenos recuerdos como Sevilla. Ahora rinde a gran nivel en el PSG, donde dice para TVE que estarían encantados de recibir a Sergio Ramos tras su marcha del Madrid.

"Ramos es un referente a nivel mundial, en la selección y en todos los sitios y nosotros encantados de que pueda venir al PSG", asegura Sarabia a TVE nada más conocer la despedida del que fuera capitán del Madrid y de la selección.

Sobre su convocatoria, confiesa que fue una "sorpresa" y que le comunicaron cuando iba en el coche con su novia. Un premio, confiesa, "después de un año muy difícil porque después de pasar la COVID-19 tuve secuelas y además se juntó con tres lesiones consecutivas... Pero he hecho un buen final de temporada y llego en el mejor momento de la temporada".

Como deportista que ha pasado la enfermedad, ve de una manera particular lo que se ha vivido en el seno de la concentración tras el positivo de Busquets, afortunadamente recuperado: "Te genera muchas dudas, porque ves todo lo que has trabajado hasta llegar aquí y por algo que no puedes controlar, ves el positivo de Busquets y el falso de Llorente y te hace dudar".

Ahora le toca jugar en Sevilla, una ciudad que le aportó mucho según relata por su experiencia en el club hispalense. Sarabia pide el apoyo de la afición: "Todo el mundo tiene que estar con la selección. Yo estuviese o no en esta Eurocopa estaría al 100%... yo creo que si es por la falta de gol al final llegará ese gol".