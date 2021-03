La selección española de fútbol, inicia ante Grecia el camino hacia el Mundial 2022 de Catar. Un camino que da este jueves el primer de tres pasos, y lo hace ante una selección que ha vivido tiempos mejores, por lo que se prevé una victoria en un escenario, Los Cármenes de Granada, en el que la Roja acumula goleadas.

Luis Enrique: "El que piense que por meter seis a Alemania vamos a hacer lo mismo a Grecia, no conoce el fútbol"

Sin embargo, ya lo advirtió en la rueda de prensa previa el seleccionador, Luis Enrique Martínez: "El que piense que por ganar de seis goles a Alemania se va a ganar por seis a los demás, no conoce la realidad del fútbol".

Un mensaje de cautela para afrontar el partido ante un rival que prevé "un equipo trabajado" y que ante España "cambiarán su rol" para encerrarse atrás y dejar a los españoles llevar la iniciativa del juego.

Lo cierto es que Grecia solo ha cosechado una victoria y tres empates frente a España en todas las ocasiones en que se han enfrentado, aunque uno especialmente doloroso, en Portugal 2004 (1-1), que apeó a nuestra selección de la fase final de aquella Eurocopa y enfiló a los helenos hacia el título con un estilo ultradefensivo y rocoso.

Cuatro años después se resarció la a la postre campeona de Europa en la de 2008. Como si los Grecia - España decidieran el campeón final.

El resto, siete partidos, todos con victoria de España aunque por rentas cortas de uno o dos goles de diferencia. En la línea de lo advertido por Luis Enrique. No se prevé un paseo.

Y eso que Los Cármenes es un escenario propicio para las goleadas de la Roja. En siete partidos solo se han visto dos victorias por la mínima, ante Rusia y Bulgaria, más un 2-0 ante México. El resto han sido goleadas y solo un gol encajado ante República Checa en 2011 (2-1). En total, 23 goles a favor y el mencionado en contra.

Un equipo sin estrellas

Lejos ha quedado ya la generación campeona en 2004. Actualmente en Grecia no hay estrellas que sobresalgan en el panorama futbolístico europeo, mucho menos en el Mundial. Actualmente en la Liga C -tercera- de la UEFA Nations League y en el ranking 53 de la FIFA, la selección helena se distingue por el bloque y no por las individualidades.

En su grupo de la Liga de Naciones quedaron segundos por detrás de Eslovenia, aunque terminaron su fase sin perder y tan solo seis goles anotados.

Dirigidos por el neerlandés John van 't Schip, en la convocatoria para estos tres encuentros no destaca ningún nombre. Su referente ofensivo es el delantero del Olympiacos Giorgos Masouras. La Superliga griega es la que más jugadores aporta, aunque también hay varios jugadores de la Bundesliga y de la Premier League.

La defensa es la línea más internacional de Grecia, y donde más jugadores Premier abundan, como el lateral izquierdo Dimitris Giannoulis, que juega en el Norwich City, o el central del Liverpool Kostas Tsimikas, tal vez el más conocido. El primero, además, será baja ante España por un golpe en la cabeza.

La juventud es la nota destacada del combinado griego, con tan solo un jugador que pasa de la treintena en el defensa Georgios Tzavellas (33). El resto del equipo tiene una edad en torno a los 25 años.