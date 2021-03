El técnico de la selección española de fútbol, Luis Enrique Martínez ha lanzado una advertencia sobre los rivales en lafase de clasificación para el Mundial 2022 de Catar. Lo ha hecho al mismo tiempo que ha rebajado la euforia por la última goleada de la Roja: "El que piense que por ganar de seis goles a Alemania se va a ganar por seis a los demás, no conoce la realidad del fútbol".

El técnico se refería a la goleada (6-0) sobre Alemania en la última jornada de la UEFA Nations League: "De ese partido hemos sacado conclusiones de cosas que hemos hecho bien y cosas que hemos hecho mal. Repito el mensaje: me gustaba lo que veía. Tenemos muchas cosas que mejorar. El que piense que por ganar 6-0 a Alemania va a ganar por seis a los demás, no conoce la realidad del fútbol actual".

Mensaje claro de advertencia a jugadores, aficionados y periodistas en la previa del partido contra Grecia, un rival del que ha dicho que ante España "cambiarán su rol", ya que en su grupo de la Liga de Naciones le tocó llevar la iniciativa. "Es evidente que en esta fase vamos a jugar contra selecciones en teoría -recalcando- de nivel inferior. Vamos a intentar no caer en esa tentación", ha añadido.

La Roja debuta en la fase de clasificación para el Mundial, un camino en el que, como ha recordado, otras selecciones favoritas han caído en el pasado. No obstante, cree que no necesita motivar especialmente a sus jugadores.

"En ninguno de los partidos que he dirigido he visto a la selección divagar o vegetar. Podemos estar más acertados o menos, pero mañana es un partido para recordar qué tipo de competición iniciamos", ha recaldado.

Acerca de sus planes tácticos al contar con un solo lateral derecho natural, Pedro Porro, Luis Enrique ha admitido tener variantes en mente, como la de optar por Marcos Llorente en dicha posición. Pero también ha recordado: "No me gusta dar información a los rivales. Me gusta jugar de manera reconocible y, por lo que veo en el campo, lo estamos consiguiendo".

Pero lo más cuestionado ha vuelto a ser la portería, donde el asturiano no ha querido 'soltar prenda' ni de la Eurocopa ni del partido ante Grecia. "Los planes varían continuamente. Si seguís mi trayectoria, he hecho de todo. Estoy encantado con los tres que tengo y con los que han venido . Primero se lo comunico a ellos y después ya os enteraréis".

Morata: "Uno tiene que estar donde se le quiere"

Tras Luis Enrique ha comparecido Álvaro Morata, que ha mostrado su agradecimiento al seleccionador por mantener la confianza a pesar del momento que vive en la Juventus: "Sufro cuando las cosas no van bien con mi club porque eso puede repercutir aquí".

Sobre el momento de la Juventus y de Cristiano Ronaldo, el madrileño ha reconocido que es un momento "difícil", pero al mismo tiempo se centran en los objetivos que aún tienen por delante. No ve, en cambio, un regreso del luso al Madrid: "Ojalá tenerlo cerca la temporada que viene".

Un deseo que no expresa el querer volver al Atlético por su parte, "uno tiene que estar donde se le quiere, donde le valoren y juegue", aunque también ha querido despejar dudas sobre una mala relación con Diego Simeone: "Le admiro y respeto muchísimo. Para mí ha sido una de las mejores cosas de mi carrera haber jugado a sus órdenes".

En cuanto a la selección, Morata ha reconocido haber visualizado "muchas veces" el momento de volver a disputar la Eurocopa. "Para todos es un sueño ganar algo con España, aunque es difícil con la generación que nos ha tocado vivir antes". "Estamos haciendo un equipo muy competitivo, cada vez nos compenetramos mejor. Si tenemos la pelota creo que podemos ganar a cualquier equipo".

“�� Álvaro Morata sobre la importancia de la salud mental:



"Igual que hay lesiones o enfermedades físicas, la cabeza es algo importante (...) Yo no he tenido nunca una depresión pero he pasado momento muy difíciles." #DestinoCatar



�� https://t.co/wgAVMDSNo2 pic.twitter.com/N5dysZIfrP“ — Teledeporte (@teledeporte) March 24, 2021

El delantero de la Juve ha querido resaltar la importancia del aspecto mental y enviar un mensaje: "Igual que hay lesiones físicas, la cabeza es una cosa importante. Yo no he tenido nunca una depresión o problemas serios, pero he pasado por momentos malos. Me gustaría ayudar a otras personas diciendo que nosotros también pasamos por malos momentos".

También ha sido preguntado por Sergio Ramos y si le recomienda salir del Madrid: "Pues con la edad y la trayectoria que tiene, si le tengo que recomendar yo tenemos un problema. Haga lo que haga, que sea muy feliz y que siga viniendo con la selección y metiendo muchos goles".