En la investigación por el caso 'Barçagate', los Mossos d'Esquadra creen que el FC Barcelona habría simulado como gastos de La Masia dinero destiando a mejorar su reputación digital. En concreto los agentes catalanes hablan de 192.000 euros del 'Barçagate' fraccionados en 16.500 euros mensuales que se ingresaron en la empresa Tantrasoft, perteneciente al conglomerado dirigido por Carlos Ibáñez del cual también forma parte I3 Ventures.

Así lo dice el atestado policial al que ha tenido acceso EFE, incluido en el sumario de la investigación del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, el cual también explica que el director de La Masia, Xavier Martín, declaró en la instrucción que pidió explicaciones en febrero de 2020 a Óscar Grau, el director general del Barça, y uno de los detenidos este lunes junto con Bartomeu.

Este le dijo que él no sabía nada y que debía hablar con el presidente Josep Maria Bartomeu y su mano derecha, Jaume Masferrer. Bartomeu no supo darle explicaciones a Martín sobre el motivo de estos gastos que "no aparecían en el presupuesto" y lo emplazó a hablar con Masferrer y con Mario Ruiz, jefe de prensa del fútbol base y formativo, según el atestado.

Tanto Bartomeu como Masferrer y Grau fueron detenidos por los Mossos d'Esquadra este lunes por posible administración desleal y corrupción entre particulares, y posteriormente puestos en libertad provisional.

01.06 min Los Mossos cifran en hasta 1,2 millones el perjuicio al Barcelona por el 'Barçagate'

Desvíos sospechosos de dinero desde noviembre de 2018 El director de La Masia también explicó en la instrucción que "por sus conocimientos y experiencia profesional el dinero pagado por este trabajo está totalmente fuera de mercado y, además, hay empresas en Cataluña que podrían hacer este trabajo y no hacía falta buscar una empresa extranjera". “Tantrasoft no ha hecho ningún trabajo de márketing y/o comunicación para La Masia“ Y aseguró que "Tantrasoft no ha hecho ningún trabajo de márketing y/o comunicación para La Masia". Por su parte, Xavier Armengol, encargado del área económica de La Masia, explicó en su declaración que "en febrero de 2019" detectó "un desvío del presupuesto de La Masia" mediante facturas "hacia la empresa Tantrasoft de más de 80.000 euros, con facturas mensuales de 16.500 euros" y que calculó "que estos hechos" se producían "desde noviembre de 2018". Armengol también relató que informó del asunto al director de La Masia en abril de 2019 y no obtuvo "ninguna respuesta". Ante esta situación, comunicó el tema al departamento de finanzas un mes más tarde y tampoco se le dio respuesta.

Se creó una lista negra de periodistas críticos con el Barça Asimismo, según se desprende del atestado policial, la empresa I3 Ventures,elaboró una lista negra de periodistas críticos con la junta directiva de Josep Maria Bartomeu y de miembros del entorno del club azulgrana que fue expuesta en un correo interno el 7 de junio de 2018. Hay cinco periodistas (Jordi Costa, Gerard Romero, Frederic Porta, Xavi Torres y Oriol Domènech) y un programa de radio ('El Club de la Mitjanit' de Catalunya Ràdio) que aparecen como contrarios a Bartomeu para I3 Ventures. También aparece como uno de los críticos con la anterior junta culé el representante de jugadores Josep Maria Minguella, del que señalan que tiene "cero credibilidad, es un comisionista, cuando lo botaron puso a su hijo en su lugar creyendo que Barto es tonto". Además, en la lista aparecen otros nombres del entorno azulgrana como Albert Roura, exdirector de comunicación del Barça y actual director de comunicación de la candidatura de Víctor Font; Xavier Sala Martín, vicepresidente económico durante el mandato de Joan Laporta; Maria Elena Fort, directiva de Laporta y actual miembro de la candidatura del expresidente; y el mismo Laporta.