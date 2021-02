Las 18:00 horas del miércoles 24 de febrero es el límite para inscribir jugadores en la Euroliga. Antes de que acabe dicho plazo, el Barça ya ha puesto en esa ficha el nombre de Pau Gasol Sáez, su MVP de la temporada 2000-2001 cuando el club azulgrana ganó la Liga Endesa y la Copa del Rey bajo la batuta de Aíto García Reneses.

En ese equipo jugaban Sarunas Jasikevicius y Nacho Rodríguez, actual entrenador y director deportivo del Barça, y son ellos quienes han dado el visto bueno al regreso de Pau al Palau. Un regreso que el jugador ha hecho oficial este martes con un comunicado en sus redes sociales en el que afirma estar "muy feliz de volver a casa".

Tras él, ha sido el propio Barcelona el que ha confirmado el regreso de Pau Gasol a la que fue su casa, 20 años después de su marcha.

El equipo juega este viernes en la Euroliga contra el Lyon-Villeurbanne, aunque Gasol sigue apurando su puesta a punto de forma individual en California donde reside y podría viajar a España en los próximos días, dependiendo de las restricciones por la pandemia.

“Cada semana más fuerte y con mejores sensaciones!



Every week feeling better and stronger! �������� pic.twitter.com/4pAkvMigHQ“