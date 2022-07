El caso de la plantilla del Fuenlabrada, que estuvo confinada en un hotel coruñés después de que varios miembros de la expedición dieran positivo por covid-19 horas antes de jugar ante el Deportivo de La Coruña, se ha convertido en todo un problema futbolístico y de salud pública.

En lo deportivo porque son varios los equipos que han anunciado denuncias a la Liga por haber aplazado el Dépor-Fuenlabrada y permitir que se jugara el resto de la jornada. Además de varias disputar entre clubes y organismos por Ligas de 24 equipos o aplazamiento de partidos

En lo referente a sanidad, porque la Xunta de Galicia ha puesto en marcha una investigación para determinar si el ‘Fuenla’ viajó a sabiendas de que había positivos por coronavirus en la plantilla, con el riesgo que ello implica para la salud pública.

Desde el club madrileño defienden que cumplieron con todos los protocolos sanitarios de la Liga y aseguran que no cometieron negligencia alguna al viajar a A Coruña.

¿Qué falló entonces? ¿Por qué los jugadores del Fuenlabrada se subieron a un avión si estaban a la espera de conocer los resultados de unos tests?

A falta de conocer más datos que aclaren esta situación, hacemos un repaso cronológico de este caso que, de momento, mantiene a un jugador de la plantilla confinado aún en el hotel de A Coruña.

Así lo especificó Tebas en unas declaraciones a principios de junio: "Si hay un positivo, la Liga no se detendrá, se apartará a ese jugador y se le someterá a un control, pero la competición continuará".

Ese jugador, cumpliendo con las normas sanitarias de la Liga ya sabe que no podrá jugar hasta dar dos PCR negativos, pero el partido sigue adelante.

Tal y como manda el protocolo de la Liga, el Fuenlabrada hace test PCR a sus jugadores y cuerpo técnico ya que en 48 horas deberán enfrentarse al equipo coruñés. De todas las pruebas realizadas una da positivo . Se trata de un jugador, cuya identidad no se da a conocer, y al que se aísla de resto del grupo.

Por su parte, la plantilla del Fuenlabrada queda confinada en su hotel de concentración mientras que desde el club señalan que “todas las personas que han dado positivo en las pruebas médicas no han tenido sintomatología ninguna ”.

Una decisión que no gusta a muchos equipos y desata una crisis futbolística, ya que el Dépor, por ejemplo, desciende sin haber jugado y otros como Rayo Vallecano o Elche anuncian medidas legales al considerar que se “incumple el principio de igualdad” por no jugarse todos los partidos trascendentales a la misma hora.

Finalmente, a última hora de la tarde del martes, el Fuenlabrada emitió un comunicado para defenderse de las acusaciones de la alcaldesa de A Coruña y reiterar que, en todo momento, el club cumplió con los protocolos de la Liga y no cometió ninguna negligencia .

"En ningún caso se ha puesto en riesgo a ninguna persona, viajamos en vuelo privado y en autobús cumpliendo protocolo. Ponemos siempre la información en conocimiento de LaLiga y no cometemos ninguna negligencia", aseguró.

Según el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, la Comunidad quiere esclarecer por qué no se notificó en su momento el primer PCR positivo del equipo y así haber actuado antes.

“El Fuenlabrada no debería haber viajado teniendo conocimiento de los positivos, sabemos que a veces son resultados dudosos, pero incluso así deberían haber optado por prevenir ”, señaló.

De momento no hay fecha prevista para disputar el duelo entre Dépor y 'Fuenla' y eso provoca que no se sepa si es el Elche o el conjunto madrileño quienes deberían pelar por el ascenso contra el Zaragoza.

El Presidente del club madrileño, sin embargo, volvió a defenderse asegurando que no informaron a las autoridades sanitarias "porque no había ningún brote " y lamentó que el CSD lanzara ataques hacia el club .

En la tarde del jueves, nuevas pruebas a los jugadores determinaron un aumento del número de afectados . En total 16 miembros del Fuenlabrada habían dado ya positivo al test de Covid-19, 12 de ellos estaban confinados en el hotel coruñés, mientras que los otros cuatro son los miembros de la expedición que no habían viajado a Galicia por haber dado positivo con anterioridad.

Y este viernes la Fiscalía de A Coruña ha abierto dilegencias para investigar el viaje de equipo madrileño a Galicia, para determinar si cometió un delito al no comunicar los casos de coronavirus que había en su plantilla antes de viajar.

Según informó el propio club, el estado de salud de este futbolista "no reviste gravedad" pero se le trasladó al centro hospitalario al haberse sentido indispuesto.

"Queremos expresar nuestro profundo dolor y preocupación por los resultados", decía el club en su comunicado, mientras que su abogado anunció que tomarán medidas "para demostrar que no incumplieron el protocolo".

Sin embargo, el equipo madrileño negó que renunciara a jugar ese partido y aseguró que LaLiga no era el único organo competente para tomar esa decisión.

La Liga suspende definitivamente el Dépor-Fuenlabrada aunque los madrileños no renuncian a jugar

Esa misma tarde, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, volvió a defenser su gestión en este caso y señaló que no pensaba dimitir .

Diez días después del primer positivo, el Fuenlabrada seguía pendiente de la decisión del Comité de competición para espera de sáber qué iba a pasar con su partido aplazado contra el Dépor. Chico Flores, el jugador que fue ingresado, recibió el alta hospitalaria y expresó el deseo de los jugadores de jugar el partido. " Que no nos quiten lo ganado ", decía el defensa.

Chico Flores: "Pensaba que me moría"

Asimismo, el equipo madrileño solicitó que su partido aplazado frente al Deportivo se jugara el 2 de agosto , con los jugadores que tuviera disponible en ese momento. Mientras que Chico Flores, el jugador que estuvo hospitalizado, reconocía en una entrevista en TVE lo mal que lo pasó: " Pensaba que me moría ", reconoció.

Además, el Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña, en el que han recaído las tres denuncias que han interpuesto particulares contra LaLiga , su presidente, Javier Tebas, y el Fuenlabrada por el viaje del conjunto madrileño a A Coruña el pasado 20 de julio con casos de COVID-19 en la expedición, no percibe delito contra la salud pública con encaje en el Código Penal.

Praena: "La responsabilidad no es nuestra". Escuchar ahora.

Mientras, el presidente del equipo madrileño, Jonathan Praena , insistía en RNE que la responsabilidad no era de su equipo .

Lunes 3. El Dépor no se presenta a las pruebas PCR

El Deportivo de la Coruña decidió no presentarse en la mañana del lunes a los test PCR que le requirió LaLiga en la Ciudad Deportiva de Abegondo. Sus jugadores están de descanso y el club gallego no ordenó su regreso al entender que la solicitud no se adecúa al protocolo ni a la situación de la competición.