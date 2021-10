Fútbol | FIFA The Best Messi gana su primer 'The Best' como mejor jugador del año

El argentino se impuso a Van Dijk y Cristiano, el gran ausente. Megan Rapinoe conquistó el 'The Best' a la mejor jugadora

El galardón a mejor entrenador se lo llevó Kloop y Daniel Szori, el premio Puskas al mejor gol

23.09.2019 | 21:57 horas Por RTVE.es

02.49 min Messi gana su primer premio FIFA The Best