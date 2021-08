El fútbol y Klopp hicieron las paces

Jürgen Klopp ha tenido que esperar a su tercera final de la Liga de Campeones y la cuarta europea para levantar su primer gran título como entrenador, a poco de cumplir 52 años. Lo ha hecho a la primera que ha sido favorito y con un equipo a imagen y semejanza del técnico teutón. Sus fichajes (Van Dijk y Alisson), sus apuestas por los canteranos o jóvenes fichajes (Arnold y Robertson) y su líder en el césped (Mo Salah), todos fueron clave en la consecución de la Champions League 2018-19 que le sitúa en el panorama como uno de los mejores, sino el mejor, entrenadores del mundo.

En un mundo tan injusto como en el que vivimos, en el parece que equipos como PSG, Juventus, Barça o City han fracasado por ganar 'sólo' sus ligas domésticas, Klopp sabía que necesitaba esta confirmación. Por eso tras quedarse "sin palabras", las primeras fueron de "alivio".

Comenzó su carrera como técnico en el modesto Mainz 05, al que entrenó ocho años. Llevó al equipo a la Bundesliga y a la Europa League, aunque no pasó la fase previa, eliminado por el Sevilla que después le ganaría una de sus finales perdidas. Acabó descendiendo e intentó el ascenso y al no conseguirlo, dejó el club.

Llegó al Borussia Dortmund, un equipo en horas bajas tras un décimotercer puesto en Liga. En tres años construyó un equipo campeón que se llevó dos Bundesligas seguidas (2011 y 2012), le segunda doblete con la DFB-Pokal (Copa alemana) y al año siguiente (12-13) a la final de la Champions.

No parece el equipo que llega a estas instancias europeas, lo hizo después de eliminar con cuatro goles de su delantero polaco al Real Madrid en semifinales. Perdió en la final contra el Bayern de Robben , Ribery, Müller, Schweinsteiger, Neuer, Lahm ... Lo lógico era perder, de hecho, lo más lógico hubiera sido no llegar a la final.

En su primer año con los 'reds' ya tocaron otra final. Recordemos, su primer año. La alineación del Liverpool era: Mignolet; Clyne, Touré, Lovren, Moreno; Milner, Can, Lallana, Coutinho; Firmino y Sturridge ; los cambios fueron Origi y Joe Allen . Sólo uno (Firmino) fue titular con él tres años después en otra final y dos más participaron desde el banquillo, Milner y Origi , ha cambiado el equipo de arriba a abajo en tan poco tiempo y sin dejar de competir en ningún momento.

En un par de años tenía un once nuevo, prácticamente, llegó a otra final de la Champions y la volvió a perder . Si la anterior la perdió contra el rey de la segunda competición continental ahora se las veía contra el Real Madrid y sus doce entorchados en la Champions . En el minuto treinta su estrella, Salah, se lesionó en una pugna con Ramos y su portero, Karius, cometió errores infantiles en dos de los goles. El Madrid se llevó la tercera seguida y décimotercera en total con goles de Benzema y Bale (2) y Mané anotó el de los reds.

Al año siguiente continuó con sus retoques en la plantilla, dejó marchar a Coutinho al Barcelona sólo meses después de fichar a Mo Salah de la Roma por 42 millones de euros . Con el dinero del Barcelona fichó al central más caro de la historia, Virgil Van Dijk, por 80 millones . Aquí se puede establecer una diferencia con Pep Guardiola , mientras el catalán ha comprado a Ederson, Laporte, Mendy, Danilo, Walker... y no ha solucionado sus problemas en defensa el alemán ha acertado de pleno.

La temporada 2016-17 fue de transición, sin competición europea. Quedó cuarto en Premier que le metía en Champions el año siguiente y no estuvo cerca de ganar ninguna de las copas nacionales. Lo más destacable, los movimientos en los despachos, llegaban Mané (30 millones de libras), Matip (libre) y Wijnaldum (23 millones libras) .

Final Champions 2018-19: Tottenham 0-2 Liverpool

En cuatro años en el Liverpool, los tres que ha jugado competición europea ha llegado hasta el último partido, hasta la final. Si insistes, antes o después lo consigues. Y el Liverpool y Klopp insistieron. Supo que no le podía volver a pasar lo del año anterior y firmó al que por entonces era el portero más caro del mundo antes de la llegada de Kepa al Chelsea, Alisson por otros casi 80 millones de euros, desde Roma como Salah.

Alisson; Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Wijnaldum, Henderson; Mané, Salah y Firmino. Este fue el once de la gloria, la que le llevó de Madrid al cielo. Si analizamos es un equipo a su imagen. Un gran portero que fue uno de los mejores de la final, el central que fichó fue elegido MVP del partido. Dos laterales profundos que ha criado 'a sus pechos' y que uno de ellos le dio la final con su pillería. Un mediocampo sin alardes, trabajadores que no se disputan los grandes de Europa para ficharlos y un triplete de ensueño en punta. Tres delanteros que costaron cien millones entre los tres y ahora valen eso cada uno.

Se metió segundo en la fase de grupos tras el PSG y empatado a puntos con el tercero. Pudo con el Bayern, Oporto y le metió un 4-0 al Barça sin Firmino ni Salah. Se mereció estar en su primera final de Champions como favorito y fruto de sus experiencias previas, no quiso sorpresas. Con el penalti se puso el marcador a favor muy pronto e intentó que no pasaran cosas, renunció a su 'rock and roll' por algo más de control y en el partido menos 'Kloppista' de Klopp, se alzó con la gloria que tanto merecía.