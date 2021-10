El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, confirmó este lunes por la noche en una entrevista en Onda Cero que el capitán del equipo, Sergio Ramos, le pidió irse para aceptar una importante oferta de China. Asimismo, Pérez admitió su deseo de fichar este verano al belga Eden Hazard, jugador actualmente del Chelsea.

"No tiene nada de importancia. (Ramos y su hermano, su representante) Pidieron verme y me dijeron que había una oferta muy buena de un club chino y que no pueden pagar transfer. Le dije que eso no podía ser y que ya hablaríamos con el club chino. Es imposible que podamos dejar que el capitán se vaya gratis, sentaría un precedente terrible", declaró en una entrevista en el programa 'El Transistor' que recoge Europa Press.

Además, desveló que, en la plantilla, "hoy, el que más gana es Sergio Ramos". "Le quiero como a un hijo", reconoció. "Es nuestro capitán, le queremos muchísimo, he hecho todo lo que he podido por él, y si no lo he hecho es porque no he podido", afirmó.

También reconoció que el delantero del Chelsea Eden Hazard es uno de los futbolistas que han tratado de fichar. "¿Cómo vamos a hablar con un club que se juega pasado mañana una final? Llevamos bastantes años intentando que Hazard sea jugador del Real Madrid, hasta ahora no lo hemos conseguido", indicó.

"Es posible que venga este año. Tengo mucho interés en que venga al Real Madrid, y tengo mucha esperanza en que venga", añadió sobre el internacional belga.

El también presidente de ACS negó que haya hablado con el Paris Saint-Germain por Kylian Mbappé. "Ni hemos hablado con él ni vamos a hablar. El año pasado, a petición del presidente del PSG, tuvimos que salir a desmentirlo. No quiero hablar de ningún jugador de otro equipo; si nos interesan, hablaremos con los clubes. (El presidente del PSG) Me dijo 'Florentino, aquí sale todos los días que el Madrid está detrás de Mbappé. Te pido que digáis que no es así'", manifestó.

"Tenemos que ir a por los jóvenes, tenemos a los mejores: Vinicius, Brahim, Rodrygo... Ese trabajo es el que estamos haciendo", dijo sobre dónde ponen su mirada.