El intermediario italiano Ernesto Bronzetti, colaborador en el mercado de fichajes del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha afirmado sobre el interés del club por el técnico Carlo Ancelotti que al PSG "le cuesta" dejarle marchar.

"Estoy llevando negociaciones para el Real Madrid, la primera la de Ancelotti, a quien le cuesta liberar el París Saint Germain aunque él ya ha manifestado su deseo de irse. Dentro de dos-tres días estaremos en París para desbloquear la situación", ha indicado Bronzetti, según declaraciones recogidas por el sitio Tuttojuve.

El intermediario, que en los últimos años ha trabajado para Florentino Pérez en varios fichajes y traspasos con el "mercado italiano", ha reconocido que "desde hace tiempo" Ancelotti ya había decidido abandonar el PSG.

"Desde que en diciembre fue puesto en duda, cuando debía ser despedido. "Desde entonces, dijo que no habría seguido tras la conclusión de la campaña. Ahora el PSG le está poniendo algunos obstáculos porque no tienen alternativa. Han intentando a (José) Mourinho, que irá al Chelsea, y quieren retener a Ancelotti, lo que no es fácil", ha manifestado Bronzetti.

“Es la tercera vez que intento llevar a Ancelotti a Madrid“

El intermediario ha comentado no desear "hacer previsión alguna" sobre cómo concluirán las negociaciones pero ha reconocido que su "sueño" es "llevarlo (Ancelotti) a Madrid". "Es la tercera vez que lo intento", ha añadido.

Bronzetti también se refirió al interés del Juventus Turín por hacerse con el fichaje del delantero argentino-madridista Gonzalo Higuaín, apuntando entre el "50 o 60 por ciento, incluso el 60 por ciento" de probabilidades de que ello se realice.

"Higuaín seguramente se irá (del Real Madrid) ya que ha expresado su deseo de irse, pero será sustituido. El Real Madrid ficha a primeras estrellas, no escoge a jugadores al azar", ha explicado.

Bronzetti, además, ha desvelado que para intentar el fichaje de Higuaín ya "han estado en Madrid (Giuseppe) Marotta, (Fabio) Paratici y (Antonio) Conte", que son el director general, el director deportivo y el entrenador del Juventus, respectivamente.

"Hemos hablado y se está hablando, él (Higuáin) ha manifestado su deseo de irse, veremos. A principios de junio veremos como definir esta situación", ha informado. Sobre una posible marcha del Real Madrid del también argentino Ángel Di María, Bronzetti ha indicado que no puede hacer "previsiones".

"Es (Di María) un jugador al que todos quieren, pero no se sabe si el Real Madrid lo vende. Se espera la opinión del entrenador, para todo lo demás hay que esperar".