Fútbol | Real Madrid

Tres títulos nacionales en tres años es la escasa cosecha que dejará José Mourinho en las vitrinas del Real Madrid cuando liquide su contrato al final de la presente temporada.

Una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa, tres premios en el trienio de la polémica en el que no se ha podido conseguir el obsesivo objetivo blanco: la 'Décima' copa de la Liga de Campeones que de paso hubiera sido la tercera del entrenador portugués.

A cambio 'Mou' arrastrará en su currículum su peor temporada y un saco cargado de polémicas entrelazadas con todos los estamentos del fútbol nacionales e internacionales: jugadores, árbitros, entrenadores, periodistas, su propia afición, organismos internacionales e incluso cargos de su propio club. Nadie ha escapado de su venenoso verbo que, dependiendo de las inmunidades particulares hacia su ponzoña, ha hecho más o menos daño.

El entrenador del Real Madrid Jose Mourinho ha dado su confianza a Arbeloa, "se ha ganado la titularidad", para el partido frente al Zaragoza, en el que no podrá contar con Ramos, por lesión. No obstante, ha lamentado más la baja de Higuaín y busca alternativas en la delantera.

Su comentario enfadó al técnico cántabro: " Mourinho es un canalla y un mal compañero . No me cae bien y se lo voy a decir a la cara. ¿Quién coño es este tío?", respondió el malogrado técnico, quien meses después haría las paces con el luso.

Mourinho no para de trabajar en el campo y en la sala de prensa. El entrenador del Real Madrid seguro que no ha dejado a nadie indiferente con sus palabras...Para el técnico portugués hay equipos que con sus alineaciones favorecen al Barça.

"Hablé de Mourinho en términos agresivos, por decirlo de alguna manera. Él me contestó en términos agresivos, y aquello se resolvió de forma personal hace tres años". Valdano no aguantó ni uno. Mourinho quería más protección desde arriba con los árbitros, pedía un delantero insistentemente y al final de temporada consiguió que Valdano no viajara con el equipo. Su salida del club puso punto y final a una relación distante.

"No sé si es por el poder de Villar en la UEFA o por llevar UNICEF en las camisetas. No lo entiendo. Enhorabuena por su equipo, pero también por todo su poder, que debe ser difícil de conseguir. Guardiola es un fantástico entrenador, pero ha ganado una Liga de Campeones que a mí me daría vergüenza ganarla con el escándalo de Stamford Bridge. Y este año, si la gana, será con el escándalo del Bernabeu", añadió.

El dedo en el ojo

La siguiente temporada la comenzó como casi terminó la anterior, con Tito Vilanova, en 2011 segundo entrenador del Barcelona, en la diana del portugués. En la vuelta de la Supercopa que disputaba el Madrid en el Camp Nou, le metió un dedo en un ojo durante una tangana en la que se vieron implicados varios jugadores. "¿Pito Vilanova? No sé quién es ese Pito", dijo después al ser preguntado por el incidente.

00.26 min José Mourinho, tras meter el dedo en el ojo al segundo entrenador del Barça, Tito Vilanova, no ha querido valorar esta acción e incluso ha llegado a asegurar que no sabía quién era Tito Vilanova. "Sobre 'Pito' Vilanova o como se llame este, no tengo nada que ocultar, las cámaras lo han visto todo. He sido educado para jugar como un hombre y no caer al primer soplo", ha comentado.

Tras ese enfrentamiento, Iker Casillas llamó a Xavi Hernández para calmar una situación que podría afectar a la selección española. A Mourinho no le gustó el acto de su capitán y le sentó en el banquillo en el Trofeo Bernabéu. Sería el comienzo de un desencuentro.

01.20 min Mourinho,satisfecho tras el partido

Casillas acabó el ciclo Mourinho junto a los suplentes. Antes de lesionarse este curso, el portugués llegó a sentarle para colocar en el once a Antonio Adán. Después, fichó a Diego López, que completó unas buenísimas actuaciones y cuando Casillas se recuperó, jamás volvió a jugar. Siempre alegó que lo hizo por motivos técnicos.

01.41 min El entrenador del Real Madrid ha aclarado, de una vez por todas, que Diego López es su preferencia en la portería blanca en detrimento de Iker Casillas. "Me gusta un portero que juega bien con los pies, que sale bien a los centros y que domina el espacio aéreo", ha dicho Mourinho, que ha pedido a los periodistas que respeten sus decisiones técnicaas, pues para eso está legitimado. (07/05/13)

Para Manuel Pellegrini, su antecesor en el cargo, también tuvo palabras antes de enfrentarse en marzo de 2011 al Málaga. "Conmigo no puede pasar lo mismo que con Pellegrini porque si el Madrid me echa no voy a entrenar al Málaga, me voy a un grande de Inglaterra o Italia", afirmó.

01.45 min El técnico del Real Madrid, José Mourinho, ha arremetido contra su predecesor en el banquillo blanco, Manuel Pellegrini, afirmando que "si el Real Madrid me echa no voy a entrenar al Málaga, me voy a un grande en Inglaterra o Italia". Además añadía que pese a la buena temporada del Madrid de Pellegrini quedar segundos es "ser el primero de los últimos".

Otro entrenador que sufrió un desencuentro con Mourinho fue Alberto Toril, técnico del filial madridista. Criticó que el segundo equipo blanco no jugara como el primero y le lanzó un mensaje inquietante: "Debe decidir si su prioridad es formar jugadores para el primer equipo o hacer un buen puesto en Segunda", apuntó.