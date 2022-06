Copa del Rey 2013 | Octavos de final

Una eliminatoria casi cerrada y otra completamente abierta cierran la jornada de octavos de final de la Copa del Rey este jueves, con los choques entre Atlético de Madrid y Getafe, que recibe a los rojiblancos con un 3-0 en contra, y Real Betis y Las Palmas, que tendrán que desempatar el 1-1 de la ida.

Han pasado cinco años de uno de los partidos más importantes de las nueve temporadas que lleva el Getafe en Primera División, aquella remontada en Copa contra el Barça en la temporada 2006/07. Junto al choque del Bayern Múnich y las dos finales de Copa, el 4-0 contra el Barcelona en semifinales, que anuló un 5-2 en contra en el Camp Nou, es uno de los duelos más recordados en la ciudad del sur de Madrid.

Pese a que el espíritu de aquel partido no flota en el ambiente, es el ejemplo en el que se apoyarán los hombres de Luis García, que, para pasar de ronda, tienen que marcar los mismos goles que lograron en aquella cita histórica. El mismo marcador clasificaría al Getafe y un 3-0 serviría para lograr llevar el partido a la prórroga.

El Atlético no quiere sorpresas, pese a su reciente racha negativa a domicilio. No ha ganado ninguno de sus últimos cuatro encuentros oficiales como visitante, con derrotas frente a Real Madrid (2-0) y Barcelona (4-1), ambos en la Liga, y ante el Viktoria Plzen (1-0), en la Europa League, además del empate del pasado domingo en Palma de Mallorca, en un encuentro en el que mereció más por ambición y ocasiones.

No se prevé una revolución en el once del argentino Diego Simeone, sino algunos cambios en el equipo base del campeonato, ante la proximidad del partido dominical con el Zaragoza en el Calderón. El técnico recupera para la cita al colombiano Radamel Falcao, que regresará al once titular, al turco Arda Turan y al brasileño Joao Miranda.

Al Getafe, por su parte, el encuentro le llega en un mal momento. La derrota en la última jornada de Liga contra el Rayo Vallecano por 3-1, y en la que ofreció una mala imagen, no da pie al optimismo en un equipo que no gana desde el 1 de diciembre, cuando doblegó al Málaga en el Coliseum Alfonso Pérez. Desde entonces, el equipo de Luis García suma cinco partidos oficiales sin conocer la victoria.

Tendrá que romper esa racha sin la presencia de varios jugadores importantes. Por lesión, no podrán enfrentarse al Atlético de Madrid el centrocampista Pedro León y los defensas José Manuel Jiménez, 'Mané', y Alberto Lopo. El técnico madrileño tampoco podrá contar con los internacionales Abdel Barrada y Mehdi Lacen, que están concentrados con sus selecciones para disputar la Copa de África.