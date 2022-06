Los rivales de España, a 100 días de la Eurocopa

Quedan 100 días para la Eurocopa de Ucrania y Polonia y el seleccionador español, Vicente del Bosque, ya lo ha advertido: “Ganar la Eurocopa es nuestra obligación”. España, actual campeona de Europa y del mundo, tiene posiblemente en sí misma a su mayor rival, ya que aparece como la defensora del título, favorita para revalidarlo. Pero, sobre todo, porque tiene la obligación de reinventarse ante sus rivales en un momento en el que dudas sobre el rendimiento de sus figuras y el estado de forma en que llegará al mes de junio ensombrecen su estrella.

Aunque la 'Roja' no ha entrado aún en la puesta a punto, no puede dejar de mirar de reojo a las que serán sus rivales en la fase de grupos de la Eurocopa: Italia, Irlanda y Croacia. España no lo tendrá fácil para revalidar su título ya que en una fase final cualquiera puede dar la sorpresa.

Dudas también en el ataque de Italia A priori, el conjunto italiano es el más difícil del grupo C, en el que está encuadrado el equipo de Del Bosque y con el que debutará en el torneo el 10 de junio en el Arena Gandsk (Polonia). De hecho, la última vez que ambas selecciones se midieron -el pasado mes de agosto en un amistoso en Bari-, los de Cesare Prandelli se impusieron 2-1. Con cuatro Mundiales y una Eurocopa en su palmarés, desde que Prandelli llegó al banquillo italiano en el verano del 2010, el equipo se ha vuelto más agresivo y directo, y, sobre todo, está motivado: "Hemos encontrado de nuevo el entusiasmo" proclama su seleccionador, Tras ser eliminada por España en los cuartos de final de la Eurocopa de 2008 y tras un Mundial para el olvido, Italia llega invicta a la competición europea. Tras ganar ocho partidos, empatar dos y no perder ninguno, Italia se clasificó como primera del grupo C. Hay una nueva Italia con la dirección de Prandelli y el pilotaje de Pirlo. “Prandelli busca una alternativa al dúo atacante Cassano-Rossi“ Bajo el esquema 4-3-1-2, Prandelli confiará en Pirlo, Marchisio y De Rossi para el centro del campo. Bien está también la defensa italiana, que firmó la mejor actuación de los nueve grupos tras encajar solo dos goles en la fase de clasificación. Bajo palos y con Viviano recuperándose de una lesión, el seleccionador ha convocado para el amistoso contra Estados Unidos que jugará esta semana a Buffon, De Sanctis y Sirigu. En el juego de ataque, las dudas también asaltan a Prandelli, que se ha visto con la baja por problemas cardiacos de Antonio Cassano, a quien había recuperado para la selección y que había marcado seis goles en la fase de clasificación. Ahora, busca una alternativa al dúo Cassano-Rossi, el "proyecto más ambicioso" de la gestión de Prandelli, según él mismo afirma. El delantero del Villarreal se recupera de una rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha y su vuelta no se espera hasta abril. "Creo que ambos pueden estar, pero tenemos que esperar hasta el último minuto", afirma el entrenador. Con el talentoso y problemático Balotelli es difícil contar a ciencia cierta. El delantero del Manchester City no estará ante Estados Unidos como consecuencia ejemplarizante de la sanción de cuatro partidos que recibió en la Premier por pisar la cabeza de un rival en el mes de enero. Así, las cosas, y en vista de que otras opciones como Gilardino (Génova), Pablo Osvaldo (Roma) y Pazzini (Inter) no convencen al seleccionador, Prandelli está en busca de "otros caminos", por lo que ha convocado a Sebastian Giovinco, del Parma, un pequeño y técnico jugador, y a Fabio Borini (AS Roma), un joven delantero de 20 años que ha sido llamado con la absoluta por primera vez para uno de los puestos más competidos de la 'azzurra'.

Irlanda, contundente en defensa Tras vencer a Estonia en la repesca, Irlanda entró en la Eurocopa tras una década sin participar en un gran torneo futbolístico (estuvieron a punto de entrar en el Mundial de Sudáfrica, de no ser por la famosa mano de Henry con la que Francia logró la clasificación in extremis) . Los irlandeses no pudieron conseguir el billete en la fase de grupos ya que Rusia lo impidió. Con seis partidos ganados, tres empatados y uno perdido, se tuvieron que conformar con la segunda plaza. Aunque en el palmarés de Irlanda no hay nada destacable (es el número 21 en el ránking FIFA y el 14 en el coeficiente UEFA), uno de sus principales activos está en el banquillo: Giovanni Trapattoni, uno de los entrenadores de clubes más laureados del mundo, ha logrado que el equipo tenga una defensa contundente. Cuesta un mundo hacerles gol, no piden el balón, pero bregan mucho y siempre molestan a sus rivales, aunque sean francamente superiores a ellos, un antídoto al talento que España padeció en el Mundial ante la sorprendente Suiza. En lo ofensivo, en cambio, los irlandeses aún tienen grandes dificultades, por lo que ese será su punto débil. La experiencia de Robbie Keane, máximo goleador del equipo con siete goles en la fase de clasificación, y la habilidad en el centro del campo de Aiden McGeady son los ejes sobre los que juegue Irlanda, que este miércoles disputa su amistoso con la República Checa.